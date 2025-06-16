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Пікантні мариновані яйця по-корейськи

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 148

 

Смачна страва до вашого столу

Складові:

Яйця — 6 шт.

Цибуля — 2 шт.

Петрушка — до смаку

Перець чилі — 2 шт.

Соєвий соус — 250 мл

Вода — 150 мл

Оцет 6% — 1 ст. ложка або 9% — половина ст. ложки

Цукор — 2 ст. ложки

Часник — 5 зубчиків.

  • Покладіть яйця у каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні 8 -9 хвилин — якщо любите жовтки «круто» і лише 5-6 хвилин, якщо любите, щоб жовтки були трохи рідкими.
  • Коли яйця зваряться, зніміть їх з вогню, покладіть у миску та поставте під холодну воду. Охолодіть до кімнатної температури, а потім почистіть.
  • Візьміть сотейник. Змішайте у ньому соєвий соус, воду, цукор, часник, перець та оцет. Поставте суміш на вогонь та доведіть до кипіння. Варіть на малому вогні 10 хвилин.
  • Складіть яйця у ємність для маринування і залийте їх гарячим маринадом. Залиште на 40-45 хвилин. Якщо любите гостріше та солоніше — можна залишити на 1-1,5 години.
  • Подавати на стіл можна половинками, які полийте маринадом та посипте обсмаженим кунжутом.
  • Зберігати мариновані яйця у герметичному контейнері в холодильнику до одного тижня.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти Для Дому і Сім'ї
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