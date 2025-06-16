Пікантні мариновані яйця по-корейськи
Сьогодні, 07:03
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Смачна страва до вашого столу
Складові:
Яйця — 6 шт.
Цибуля — 2 шт.
Петрушка — до смаку
Перець чилі — 2 шт.
Соєвий соус — 250 мл
Вода — 150 мл
Оцет 6% — 1 ст. ложка або 9% — половина ст. ложки
Цукор — 2 ст. ложки
Часник — 5 зубчиків.
- Покладіть яйця у каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні 8 -9 хвилин — якщо любите жовтки «круто» і лише 5-6 хвилин, якщо любите, щоб жовтки були трохи рідкими.
- Коли яйця зваряться, зніміть їх з вогню, покладіть у миску та поставте під холодну воду. Охолодіть до кімнатної температури, а потім почистіть.
- Візьміть сотейник. Змішайте у ньому соєвий соус, воду, цукор, часник, перець та оцет. Поставте суміш на вогонь та доведіть до кипіння. Варіть на малому вогні 10 хвилин.
- Складіть яйця у ємність для маринування і залийте їх гарячим маринадом. Залиште на 40-45 хвилин. Якщо любите гостріше та солоніше — можна залишити на 1-1,5 години.
- Подавати на стіл можна половинками, які полийте маринадом та посипте обсмаженим кунжутом.
- Зберігати мариновані яйця у герметичному контейнері в холодильнику до одного тижня.
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