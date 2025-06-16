Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами відкритого турніру Полтавської області з греко-римської боротьби. Про це інформують педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де борці навчаються.
Відбувався турнір у суботу, 14 червня. Серед вихованців ліцею нагороди вибороли:
Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени стали бронзовими призерами на чемпіонаті України з греко-римської боротьби.
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