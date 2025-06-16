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Війська РФ атакували Полтавщину крилатими, балістичними і аеробалістичними ракетами — Зеленський

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 132

Також росіяни застосовували і безпілотники, «щоб ускладнити захист для нашої ППО»

У ніч на 15 червня збройні сили Росії атакували Полтавщину, зокрема Кременчук, крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами. Також росіяни застосовували і безпілотники, «щоб ускладнити захист для нашої ППО». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

— Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня у Кременчуці протягом кількох годин лунала серія вибухів. Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що у місті удар припав на об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. На місці влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх локалізували надзвичайники. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України відзвітували, що цієї ночі армія РФ випустила по Україні 183 безпілотники та 11 ракет. Основний удар припав на Кременчук. Відомо також, що цивільна інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, не постраждала. У місті є електропостачання та водопостачання.

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Автор: Телеграф
Теги: ракетний удар вибухи
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