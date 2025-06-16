Війська РФ атакували Полтавщину крилатими, балістичними і аеробалістичними ракетами — Зеленський

У ніч на 15 червня збройні сили Росії атакували Полтавщину, зокрема Кременчук, крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами. Також росіяни застосовували і безпілотники, «щоб ускладнити захист для нашої ППО». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня у Кременчуці протягом кількох годин лунала серія вибухів. Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що у місті удар припав на об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. На місці влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх локалізували надзвичайники. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України відзвітували, що цієї ночі армія РФ випустила по Україні 183 безпілотники та 11 ракет. Основний удар припав на Кременчук. Відомо також, що цивільна інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, не постраждала. У місті є електропостачання та водопостачання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.