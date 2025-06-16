У Кременчуці рятувальники знімали каблучку з пальця дитини: відео

14 червня від міської дитячої лікарні до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у хлопчика на пальці застрягла металева каблучка, яку самостійно зняти не вдавалося. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України.
На місце прибуло одне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального акумуляторного різака надзвичайники зрізали каблучку та звільнили палець дитини. Обійшлося без травм.
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