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У Горішніх Плавнях рятувальники ДСНС на прохання містян зняли кота з дерева

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 175

 

Протягом минулої доби надзвичайних подій на території Кременчуцького району не зафіксовано

Минула доба на Кременчуччині пройшла без надзвичайних подій. За повідомленням пресслужби Кременчуцького районного управління ДСНС пожеж та інших небезпечних подій на території Кременчуцького району не зафіксовано.

А сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло прохання про допомогу у знятті кота з дерева у місті Горішні Плавні. На місце прибули рятувальники та, використовуючи пожежну драбину, зняли пухнастика з високої гілки дерева.

Нагадаємо, учора, близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. Очевидці у соцмережах повідомляють, що гриміло поруч із Лохвицею. О 21.43 очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС рятувальники Горішні Плавні кіт дерево
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