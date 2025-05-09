У Горішніх Плавнях рятувальники ДСНС на прохання містян зняли кота з дерева

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 175

Минула доба на Кременчуччині пройшла без надзвичайних подій. За повідомленням пресслужби Кременчуцького районного управління ДСНС пожеж та інших небезпечних подій на території Кременчуцького району не зафіксовано.

А сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло прохання про допомогу у знятті кота з дерева у місті Горішні Плавні. На місце прибули рятувальники та, використовуючи пожежну драбину, зняли пухнастика з високої гілки дерева.

Нагадаємо, учора, близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. Очевидці у соцмережах повідомляють, що гриміло поруч із Лохвицею. О 21.43 очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих.