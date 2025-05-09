За першу добу путінського «перемір’я» окупанти втратили 1300 військових та 205 одиниць техніки — Генштаб ЗСУ

У Миргородському районі працювала ППО - унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки
Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 193 бойові зіткнення. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 08.00 9-го травня.
За минулу добу російські окупанти втратили 1300 солдаів та 205 одиниць різної техніки. Про це 9-го травня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2025 року орієнтовно становлять:
Тож на фронті ніякого «перемір’я», оголошеного РФ, немає.
Нагадаємо, учора, близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. Очевидці у соцмережах повідомляють, що гриміло поруч із Лохвицею. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. О 21.43 очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих.
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