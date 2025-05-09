За першу добу путінського «перемір’я» окупанти втратили 1300 військових та 205 одиниць техніки — Генштаб ЗСУ

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Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 193 бойові зіткнення. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗС України станом на 08.00 9-го травня.

За минулу добу російські окупанти втратили 1300 солдаів та 205 одиниць різної техніки. Про це 9-го травня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2025 року орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 963270 (+1300) осіб ліквідовано

танків ‒ 10786 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4)

артилерійських систем ‒ 27588 (+36)

РСЗВ ‒ 1380 (+1)

засоби ППО ‒ 1157 (+1)

літаків ‒ 372

гелікоптерів ‒ 335

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35446 (+39)

крилаті ракети ‒ 3197

кораблі / катери ‒ 28

підводні човни ‒ 1

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47724 (+120)

спеціальна техніка ‒ 3875

Тож на фронті ніякого «перемір’я», оголошеного РФ, немає.

Нагадаємо, учора, близько 19.45, на Полтавщині чули вибухи. Очевидці у соцмережах повідомляють, що гриміло поруч із Лохвицею. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. О 21.43 очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. Обійшлося без жертв та постраждалих.