У Кременчуці пройдуть змагання «Жити. Боротися. Перемагати» для ветеранів війни з інвалідністю та воїнів ЗСУ з пораненнями

На змагання запрошуються всі охочі
У Кременчуці 14 червня 2025 року відбудуться відкриті міські рекреаційні змагання «Жити. Боротися. Перемагати» для ветеранів війни з інвалідністю та воїнів ЗСУ, що відновлюються від поранень.
У програмі змагань рекреаційний армспорт та настільний теніс.
— Відкриті міські рекреаційні змагання «Жити. Боротися. Перемагати» мають на меті залучення ветеранів війни з інвалідністю та воїнів ЗСУ, що відновлюються від поранень, до активних занять фізичною культурою і спортом, соціальної та психологічної адаптації у суспільстві, боротьби за здоровий спосіб життя, — йдеться в повідомленні.
Крім того змагання привернуть увагу громадськості та владних структур Кременчука та Кременчуцького району на проблеми ветеранів війни з інвалідністю.
Більш детальна інформація про участь — за телефонами 099-480-63-90,097-487-35-73.
Ініціатори проведення змагань — Президія ради Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України», правління громадської організації «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «ОРІЯНА» та Кременчуцька філія Полтавського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Полтавської обласної ради.
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