У Кременчуці пройдуть змагання «Жити. Боротися. Перемагати» для ветеранів війни з інвалідністю та воїнів ЗСУ з пораненнями

У Кременчуці 14 червня 2025 року відбудуться відкриті міські рекреаційні змагання «Жити. Боротися. Перемагати» для ветеранів війни з інвалідністю та воїнів ЗСУ, що відновлюються від поранень.

У програмі змагань рекреаційний армспорт та настільний теніс.

— Відкриті міські рекреаційні змагання «Жити. Боротися. Перемагати» мають на меті залучення ветеранів війни з інвалідністю та воїнів ЗСУ, що відновлюються від поранень, до активних занять фізичною культурою і спортом, соціальної та психологічної адаптації у суспільстві, боротьби за здоровий спосіб життя, — йдеться в повідомленні.

Крім того змагання привернуть увагу громадськості та владних структур Кременчука та Кременчуцького району на проблеми ветеранів війни з інвалідністю.

Більш детальна інформація про участь — за телефонами 099-480-63-90,097-487-35-73.