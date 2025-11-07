Луценко назвав кількість СЗЧ у жовтні: рекордна цифра дезертирства з української армії

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 721

За офіційними даними, у жовтні понад 21 тисяча військових самовільно залишили службу. Про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко.

— 21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно. Це рекорд. Це дуже поганий рекорд. Кожні дві хвилини з нашої армії тікає людина. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць. Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину. Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються, — написав він у повідомленні.

Луценко зазначає, що наразі це проблема № 1 для нашої армії та країни, і дуже небезпечна тенденція, яка погано закінчиться, якщо на це не відреагувати.

— Армія, котра відкочується — це армія, котра ще здатна перемогти. Армія, котра розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей через дезертирство та втечу з частин — ось що є реальною небезпекою для існування України. Все, що ми бачимо на картах, усі ці щоденні просування ворога — це зокрема тому, що нам не вистачає воїнів, — наголосив військовий.

Ігор Луценко додав, що усі ці щоденні просування ворога — через брак людей, на фронті величезні діри.

— У нас вистачає дронів на фронті. У нас вистачає грошей в тилу. У нас надто мало людей воює. Ті, хто зараз на фронті — воюють з величезним напруженням сил, бо на кожного солдата, котрий не втік, звалюється подвійне, потрійне навантаження. У нас на фронті величезні діри в обороні через це, — волає захисник України.

Він зазначає, що вже не знає, «в які дзвони дзвонити» вже про це. І каже, що «треба, щоб про це писали в усіх соцмережах, кричали в усіх ЗМІ». Воїн наголошує про критичну потребу суспільного та політичного резонансу навколо цієї ситуації.

Лише чверть захисників України, які воюють на фронті, були добровольцями – Bloomberg

На його думку, громадяни та представники влади мають відверто обговорювати реальний стан комплектування військ, адже «мовчання навколо цієї теми… є вбивчим для країни».

— Навіть Покровськ, Куп’янськ, і поки що безіменні стрімкі наступи росіян на Дніпропетровщині та Запоріжжі в ці дні — це не такий сильний біль, як ці цифри. Армія відкотиться, але продовжить воювати. Але якщо армії немає — не буде нічого, нічого. Страшне, злочинне, вбивче для усіх нас мовчання навколо цієї теми. Через це мовчання ми гинемо і танемо. Хто нас примусив мовчати з приводу цього танення армії? Хто відібрав у нас мову, навіщо? — наголошує Луценко.

Військовий говорить, що рецепти порятунку є.

— Я їх бачив на минулому тижні. Їх зовсім не пізно ще застосувати. Але це можна зробити лише тоді, коли мовчанка припиниться, — резюмує Ігор Луценко.

За період з січня 2022 року по вересень 2025 року правоохоронці зареєстрували близько 290 тисяч кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення військових частин та дезертирства. Про це у жовтні повідомила УП.

У вересні в Полтавському обласному ТЦК пояснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації — призов на військову службу під час мобілізації, на відміну від контракту, є обов'язковим (примусовим) видом військової служби.

Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов'язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.

У листопаді Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники, які у більшості жінки, та військовослужбовці, І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».

Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз'яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

У Полтавському ОТЦК нам розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України.