Луценко назвав кількість СЗЧ у жовтні: рекордна цифра дезертирства з української армії

За 3,5 роки повномасштабної війни правоохоронці зареєстрували близько 290 тисяч кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення військових частин та дезертирства
За офіційними даними, у жовтні понад 21 тисяча військових самовільно залишили службу. Про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко.
Луценко зазначає, що наразі це проблема № 1 для нашої армії та країни, і дуже небезпечна тенденція, яка погано закінчиться, якщо на це не відреагувати.
Ігор Луценко додав, що усі ці щоденні просування ворога — через брак людей, на фронті величезні діри.
Він зазначає, що вже не знає, «в які дзвони дзвонити» вже про це. І каже, що «треба, щоб про це писали в усіх соцмережах, кричали в усіх ЗМІ». Воїн наголошує про критичну потребу суспільного та політичного резонансу навколо цієї ситуації.
На його думку, громадяни та представники влади мають відверто обговорювати реальний стан комплектування військ, адже «мовчання навколо цієї теми… є вбивчим для країни».
Військовий говорить, що рецепти порятунку є.
За період з січня 2022 року по вересень 2025 року правоохоронці зареєстрували близько 290 тисяч кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення військових частин та дезертирства. Про це у жовтні повідомила УП.
У вересні в Полтавському обласному ТЦК пояснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації — призов на військову службу під час мобілізації, на відміну від контракту, є обов’язковим (примусовим) видом військової служби.
Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.
У листопаді Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники, які у більшості жінки, та військовослужбовці, І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».
Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.
Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.
