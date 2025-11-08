На Полтавщині половина вишок мобільного зв’язку працює у штатному режимі — ОВА

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 125

Під час брифінгу у Кременчуці 8 листопада тимчасово виконувач обов’язків начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут повідомив, що приблизно 50% базових станцій мобільного зв’язку області працюють у штатному режимі.

За його словами, на частині територій спостерігаються тимчасові перебої мобільного інтернету.

— Радимо користуватися зв’язком у стандарті 2G — він найбільш стійкий і працюватиме стільки, скільки потрібно, — зазначив посадовець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні повністю вимкнуть 3G до кінця 2030 року. Оператори почали поетапно відключати 3G на початку 2025 року в окремих населених пунктах. Власникам кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, зміни не загрожують: дзвінки та SMS залишаться доступними.

Що передувало

Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів.

У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.