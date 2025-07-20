Головні новини тижня: фінансова підтримка військових, нові деталі у справі викрадення дитини з перинатального та камери на артскладах

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 76

Спецслужби продовжують викривати жителів Полтавщини, які працюють на замовлення російських спецслужб

Співробітники Служби безпеки України затримали двох полтавок, які виконували завдання від російської спецслужби — готували підриви суддів і волонтерів. Одна зі зловмисниць залишилась у Полтаві й збирала інформацію про потенційні «цілі». Інша поїхала до Дніпра, де отримала координати схованки з саморобним вибуховим пристроєм (СВП), захованим у скутері. Цей скутер вона припаркувала біля авто місцевого судді. Для відстеження жертви вона встановила камеру з дистанційним доступом — саме в цей момент її затримали силовики. Другу агентку затримали одночасно в Полтаві. Обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також нещодавно вирок отримав житель Полтавщини, який на замовлення російських спецслужб вчинив теракт проти співробітника прокуратури у Дніпрі. Після скоєного чоловіка затримали «по гарячих слідах». Йому призначили 15 років ув’язнення.

В’їзди на територію колишніх артскладів у Кременчуці поставили під відеоспостереження

Цього тижня на засіданні однієї із депутатських комісій вкотре прозвучало питання про встановлення камер відеоспостереження поблизу колишніх артскладів та Деївського сміттєзвалища. Чиновники відзвітували депутатам, що відеокамери вже встановлені та ними забезпечується відеоспостереження в’їздів на територію артскладів з боку вулиці Небесної Сотні та з боку Ревівки. Що ж до відеоспостереження під'їзду до Деївського звалища, то там наразі ведеться підготовча робота з оснащення камерами. Зокрема, виникла проблема з визначенням місця монтажу цих камер.

«Прозорість та підзвітність» перевіряє закупівлю кейтерингових послуг одним із медзакладів Кременчука

Експерти робочої групи «Прозорість і підзвітність» від Полтавської обласної військової адміністрації провели моніторинг закупівлі кейтерингових послуг однією із медичних установ Кременчуцької громади — фахівці виявили невідповідність тендерної пропозиції учасника умовам технічної специфікації. Ймовірно, йде мова про недотримання норм харчування, зокрема складу меню, що «потенційно впливає на якість надання послуг пацієнтам». Замовнику рекомендували розірвати відповідний договір.

У Кременчуці з’явиться новий ветеранський простір: на його будівництво держава виділила понад 63 млн грн

Кременчук отримає субвенцію з державного бюджету в розмірі 63,7 млн грн на реалізацію інвестиційного проєкту — створення ветеранського простору в районі скверу «Студентський». Нині розпочалися геодезичні й вишукувальні роботи, опрацьовуються нормативні документи, що регулюють порядок використання коштів субвенції.

Відомо, що майбутній хаб буде більш зосереджений на реабілітації військовослужбовців та ветеранів: там працюватимуть лікарі й реабілітологи, для військових організовуватимуть різноманітні заходи, зокрема й спортивні — це буде можливим завдяки розташуванню хабу у парковій зоні. Планується хаб як регіональний: до нього зможуть звернутися не тільки військовослужбовці Кременчука й району, а й загалом південного регіону області. Саме тому й залучатимуться кошти із обласного бюджету шляхом співфінансування.

Кременчук збільшив фінансову підтримку для військовослужбовців та їхніх родин

Цього тижня місто погодило запровадження разової виплати у розмірі 50 тисяч гривень військовослужбовцям, які повернулися з полону. Поки що на це в бюджет заклали 2 мільйони гривень: по 50 тисяч на 20 осіб за 2025 та 2026 роки.

Так само депутати погодили і збільшення виплат дітям загиблих (померлих) військовослужбовців. Нині діти загиблих захисників отримують щомісячну стипендію у розмірі 1000 грн, проте вже із 1 вересня сума щомісячних виплат підвищиться до 2000 грн. А вже із 1 січня 2026 року вони отримуватимуть 3000 грн щомісяця.

Викрадення немовляти із перинатального центру у Кременчуці: нові деталі справи

Днями Полтавський апеляційний суд змінив вирок трансгендерній людині, яку визнали винною у викраденні дитини із Кременчуцького перинатального центру торік у липні. Раніше Крюківський райсуд призначив їй мінімальне покарання — 1 рік позбавлення волі. Проте прокурори подали апеляцію, тож вирок збільшили до 2 років та 6 місяців.

Крім того, за результатами службових перевірок, що проводилися в рамках розслідування викрадення дитини, керівника та 5 працівників перинатального центру притягнули до дисциплінарної відповідальності.

У Кременчуці розберуть тротуар, аби перевірити зразки покриття: судова справа

Правоохоронці ведуть розслідування щодо привласнення або розтрати майна в особливо великих розмірах за змовою в умовах воєнного стану під час поточного ремонту тротуару між будинками № 89 та № 79 на вулиці Героїв Маріуполя у Кременчуці. Суд надав дозвіл розібрати тротуар, аби слідчі могли взяти зразки покриття з фігурних елементів мощення для проведення будівельно-технічної експертизи. За даними слідства, службовці одного з комунальних підприємств Кременчуцької міськради могли привласнити бюджетні кошти в змові з підрядником. Підприємство уклало договір на ремонт тротуару із ФОП, втім фактичні роботи виконували працівники самого комунального підприємства та інші особи, а не підрядник, стверджують правоохоронці.



