В ОВА перевіряють закупівлю кейтерингових послуг медустановою Кременчука

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 66

Експерти робочої групи «Прозорість і підзвітність» від Полтавської обласної військової адміністрації провели моніторинг закупівлі кейтерингових послуг однією із медичних установ Кременчуцької громади. Фахівці виявили невідповідність тендерної пропозиції учасника умовам технічної специфікації. Про це повідомили в ОВА 15 липня.

Вказано, що такі розбіжності можуть свідчити про недотримання норм харчування, зокрема складу меню, що «потенційно впливає на якість надання послуг пацієнтам». Замовнику рекомендували розірвати відповідний договір.

Заклад зазначив про готовність врахувати зауваження та ознайомитися з досвідом колег, які вже реалізували подібні послуги.

Нагадаємо, у Горішніх Плавнях розірвали договір на 1,4 млн грн на придбання обладнання для їдальні однієї зі шкіл. За даними ОВА, причиною розірвання договору стало порушення вимог чинного законодавства, зокрема замовник неправомірно відхилив попередню цінову пропозицію, хоча вона відповідала вимогам тендерної документації.