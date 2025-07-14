Полтавки на замовлення ГРУ готували замахи на суддів і волонтерів

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі, які планували агентки російської воєнної розвідки. Про це повідомило Управління СБУ в Полтавській області.
Під час спецоперації силовики затримали двох мешканок Полтави, які виконували завдання від російської спецслужби — готували підриви суддів і волонтерів. За даними СБУ, обидві вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки, а після звільнення шукали «заробітки» в Telegram-каналах. Там і потрапили на гачок російських кураторів.
Одна зі зловмисниць залишилась у Полтаві й збирала інформацію про потенційні «цілі». Інша поїхала до Дніпра, де отримала координати схованки з саморобним вибуховим пристроєм (СВП), захованим у скутері. Цей скутер вона припаркувала біля авто місцевого судді. Для відстеження жертви вона встановила камеру з дистанційним доступом — саме в цей момент її затримали силовики. Другу агентку затримали одночасно в Полтаві.
Слідство також встановило, що перед цим фігурантки виконали «тестове завдання» — підпалили автомобіль українського військового.
Їм інкримінують:
Обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Полтавщині судитимуть жінку, яка готувала теракт за вказівкою спецслужб РФ. Також нещодавно СБУ затримала неповнолітнього студента, який коригував ракетні удари на Полтавщині.
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