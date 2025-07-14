Полтавки на замовлення ГРУ готували замахи на суддів і волонтерів

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 62

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі, які планували агентки російської воєнної розвідки. Про це повідомило Управління СБУ в Полтавській області.

Під час спецоперації силовики затримали двох мешканок Полтави, які виконували завдання від російської спецслужби — готували підриви суддів і волонтерів. За даними СБУ, обидві вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки, а після звільнення шукали «заробітки» в Telegram-каналах. Там і потрапили на гачок російських кураторів.

Одна зі зловмисниць залишилась у Полтаві й збирала інформацію про потенційні «цілі». Інша поїхала до Дніпра, де отримала координати схованки з саморобним вибуховим пристроєм (СВП), захованим у скутері. Цей скутер вона припаркувала біля авто місцевого судді. Для відстеження жертви вона встановила камеру з дистанційним доступом — саме в цей момент її затримали силовики. Другу агентку затримали одночасно в Полтаві.

Слідство також встановило, що перед цим фігурантки виконали «тестове завдання» — підпалили автомобіль українського військового.

Їм інкримінують:

державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ),

замах на теракт (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258),

перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1).

Обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.