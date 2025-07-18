Житель Полтавщини отримав 15 років позбавлення волі за теракт у Дніпрі на замовлення ворога

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 269

Агента російських спецслужб, який підірвав авто прокурора у Дніпрі, СБУ затримала «по гарячих слідах» 6 червня цього року

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента російських спецслужб, який вчинив теракт проти співробітника прокуратури у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Російського агента та його спільника затримали «по гарячих слідах» 6-го червня цього року. Тоді внаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб був повністю знищений.

Як встановило розслідування, засудженим агентом виявився 30-річний житель Полтавщини, якого російські спецслужби завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».

За матеріалами справи, за вказівкою куратора фігурант спочатку встановив стеження за прокурором та звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім агент заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль прокурора та здійснив фото- і відеофіксацію наслідків теракту.

Суд визнав агента винним одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв).

З моменту затримання агента ворога до його засудження пройшло всього один місяць та один тиждень, що дуже швидко для української судової системи. Щодо спільника засудженого фігуранта – поки триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що в Одесі затримали жінку, яка на замовлення ворога збиралася підірвати обласний ТЦК - зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.

У квітні ми писали, що на Полтавщині затримали російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Жінка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік. Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. Під час мінування адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою. В якому місті Полтавської області готувався теракт пресслужба СБУ не повідомило..

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ. — закликають в СБУ.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК в Тернополі. 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, завербували на Телеграм-каналі, де вони шукали «швидкі гроші» на чергову «дозу».

Ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. Жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали. Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.