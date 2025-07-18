В Одесі затримали жінку, яка на замовлення ворога збиралася підірвати обласний ТЦК

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 199

Контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігли теракту в Одесі. Завдяки діям правоохоронців на випередження затримано російську агентку, яка намагалася підірвати обласний ТЦК. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За завданням російських спецслужб 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) в адміністративну будівлю ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим вибуховим пристроєм до ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російська спецслужба. За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВП.

За легендою жінка мала прибути до приміщення ТЦК, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції.

Слідчі СБУ готують агентці повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Киянка спалила автомобіль військового, а потім придбала йому інший, замість спаленого: як її покарав суд

Нагадаємо у квітні ми писали, що на Полтавщині затримали російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Жінка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік. Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. Під час мінування адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою. В якому місті Полтавської області готувався теракт пресслужба СБУ не повідомило..

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК в Тернополі. 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, завербували на Телеграм-каналі, де вони шукали «швидкі гроші» на чергову «дозу».

Ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. Жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали. Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.