Киянка спалила автомобіль військового, а потім придбала йому інший, замість спаленого: як її покарав суд

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 420

На суді вона заявила, що щиро розкаялася та відшкодувала нанесені нею збитки – купила військовому таку саму машину

Деснянський районний суд міста Києва визнав громадянку винною у знищенні чужого майна і перешкодженні діяльності Збройних Сил України. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок суду від 14 липня.

У серпні 2024 року жінка знайшла «підробіток» у Telegram. Незнайомець запропонував їй за 1 тисячу доларів підпалити автомобіль військових.

Обвинувачена помітила на вулиці зелений Volkswagen Transporter, схожий на той, що може використовуватися військовослужбовцями. Сфотографувала авто і погодила підпал із куратором. У ніч на 30 серпня 2024 року зловмисниця зробила підпал.

На суді жінка розповіла, що замовник казав їй зняти горіння авто, але вона не встигла, бо злякалась, коли на пожежу швидко почали сходитися люди.

Підсудна заявила, що діяла з корисливих мотивів, проте згодом зробила правильні висновки. За її словами, разом із батьком вони купили військовому такий же автомобіль. Жінка зазначила, що усвідомила скоєне та щиро кається.

Суд дійшов висновку про неможливість її виправлення без ізоляції від суспільства і призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Неповнолітня кременчужанка підпалила автівку військового: справу передали до суду

Нагадаємо, у грудні минулого року в Кременчуці затримали 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті.

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Зазначимо, що минулого літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Нещодавно ми повідомляли, що СБУ затримала 13 підпалювачів, які на замовлення ФСБ нищили об’єкти «Укрзалізниці» та автівки ЗСУ.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.