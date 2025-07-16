Військові з Кременчука, які повернулись з полону, отримають грошову допомогу — проєкт рішення міськради

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 869

Військовослужбовцям з Кременчуцької громади, які повернулись з полону, виплачуватимуть по 50 тисяч гривень. Ця допомога є одноразовою. Відповідні зміни вносяться до Міської комплексної програми «Ветерани Кременчука» на 2024-2026, їх мають розглянути депутати на сесії міськради.

Програму у новій редакції вже підтримали на депутатській комісії з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров’я, материнства та дитинства 16 липня. Загалом Програма з цією зміною передбачатиме додаткове фінансування у розмірі 2 млн гривень (по 50 тис. грн на 20 осіб за 2025 та 2026 роки).

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців планують виплачувати одноразову фінансову допомогу. Її розмір складатиме 10 тисяч гривень.