Ремонт за понад 1 млн грн: суд дозволив розібрати тротуар на вулиці Героїв Маріуполя у Кременчуці

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15 липня Горішньоплавнівський міський суд надав дозвіл на тимчасовий доступ до будівельних конструкцій тротуару на вулиці Героїв Маріуполя в Кременчуці. Йдеться про дорогу між будинками № 89 та № 79, де торік проводили поточний ремонт за майже 1,2. Про це стало відомо з ухвали суду.

За даними слідства, службовці одного з комунальних підприємств Кременчуцької міськради могли привласнити бюджетні кошти в змові з підрядником. Підприємство уклало договір на ремонт тротуару із ФОП, втім фактичні роботи виконували працівники самого комунального підприємства та інші особи, а не підрядник, стверджують правоохоронці.

Слідчі отримали право взяти зразки покриття з фігурних елементів мощення для проведення будівельно-технічної експертизи.

Розслідування триває в межах кримінального провадження за ч.4 ст. 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах за змовою в умовах воєнного стану.

Додамо, що мова йде про договір між ШРБУ та підприємцем Артуром Карапетяном на ремонт тротуарів на вулиці Героїв Маріуполя між будівлями № 89 та № 79а та на проспекті Свободи, 144 — загальна вартість робіт становить майже 1,3 млн грн. За даними Clarity Project, підприємець зареєстрований у селищі Машівка Полтавського району. Загалом має 9 підписаних договорів з розпорядниками бюджетів на загальну суму у майже 5 млн грн. Найбільш вартісний договір підприємець має з Кременчуцьким комунальним підприємством «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» (СКРП) — на майже 2 млн грн.