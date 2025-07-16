Викрадачу дитини з Кременчуцького перинатального центру збільшили термін ув’язнення

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 0

14 липня Полтавський апеляційний суд оголосив новий вирок у справі про викрадення немовляти з пологового відділення Кременчука. Засудженій людині збільшили з 1 року до 2 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це стало відомо з рішення суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Під час попереднього вироку Крюківський райсуд призначив мінімальне покарання — 1 рік позбавлення волі. Прокуратура з цим не погодилася і подала апеляцію. Сторона захисту, навпаки, просила звільнити обвинуваченого з випробувальним терміном.

Судді апеляційної інстанції підтримали доводи прокуратури частково. Суд визнав, що покарання, призначене першою інстанцією, не відповідає ступеню суспільної небезпеки. У рішенні зазначено, що чоловік діяв умисно, заздалегідь підготував пакет і люльку, створив реальну загрозу життю дитини та завдав серйозних моральних страждань її матері.

Рішення може бути оскаржене в касаційному порядку.

Що відомо про цю справу

Торік 14 липня, приблизно о 16.08, з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру.

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

У березні цьогоріч Крюківській районний суд призначив покарання обвинуваченій людині у цій справі — 1 рік позбавлення волі.