Мінімальна пенсія в Україні може зрости до 6 000 грн — Кабмін готує реформу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 197

Пенсію в Україні хочуть підняти до 6 тисяч гривень. Над таким рівнем мінімальних виплат наразі працює Кабмін. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Деніс Улютін.

Підвищення пенсій до 6 000 грн торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова — реформа солідарної системи.

Наразі ж мінімальна пенсія складає 3400 грн. Таким чином, за планом Кабміну мінімальні виплати можуть зрости майже удвічі.

На думку Улютіна без реформи солідарного рівня Україну чекає колапс соціальної системи.

— Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях, — вважає міністр.

Перегляд виплат стосуватиметься великого кола бюджетників — переважно тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами.

— Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей — третина пенсіонерів, — заявив Улютін.

У рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.

Наразі, за його словами, відбувається фіналізація відповідного законопроєкту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні з 1 січня 2026 року приблизно 40% пенсіонерів підвищать пенсії. Причина — зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2595 грн, що на 234 грн більше, ніж у 2025 році.

Ми також писали, що колишній нардеп та головний військовий прокурор Віктор Чумак відсудив собі пенсію у 240,9 тисячі грн та ще 7 млн грн компенсації від ПФУ.

Прокурорські пенсії до 200 тисяч гривень: як держава хоче змінити порядок виплати спецпенсій та зменшити пенсійні пільги

У січні минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд знайшов спосіб як у 2025 році зменшити спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір. Пенсії державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 23 610 грн, з січня 2025 року почали виплачувати не повністю.

В Україні обмежили розміри надвеликих пенсій: скільки на цьому економить держава

Протягом минулого року суди з цим рішенням уряду масово не погоджуються і скасовують понижуючі коефіцієнти, пояснюючи це тим, що пенсійні права обмежувати постановою Кабміну не можна.

Ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження

Ми також писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.