У Кременчуці вночі сталася пожежа в приватному будинку

25 січня близько 3.00 ночі у Кременчуці сталася пожежа в приватному домоволодінні на вулиці Республіканській. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
На місці події рятувальники з’ясували, що вогонь охопив перекриття даху житлового будинку на площі близько 2 квадратних метрів.
Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Житловий будинок вдалося врятувати від знищення вогнем.
Попередньо, причиною займання стала технічна несправність димаря пічного опалення, кажуть рятувальники.
