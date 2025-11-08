«Все буде добре, бо ми сильні». Жителі Кременчука про відсутність постачання електрики, води та опалення

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 682

У ніч на 8 листопада росіяни завдали комбінованого удару по Україні

Після масованої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру Кременчук залишився без електрики, води та опалення. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувались із містянами і поцікавились, як вони нині переживають відключення.

Більшість кажуть, що світла не мають уже кілька годин. Містяни пов’язують це з нічними прильотами та сподіваються, що енергетики швидко все відновлять. Дехто скаржиться на непередбачувані графіки вимкнень — кажуть, що розклади постійно змінюються і часто не збігаються з реальністю.

З водою ситуація трохи краща: постачання є, але тиск слабкий.

Опалення в багатьох будинках працює частково — батареї ледь теплі. Дехто з місцевих каже, що вже встиг помітити охолодження в квартирах, однак намагається не панікувати.

Попри труднощі, мешканці зберігають спокій і віру в те, що ситуацію швидко налагодять.

Що передувало

Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів. У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.