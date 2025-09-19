Компанія кременчуцького депутата втрапила у суд через контракт зі школою: прокуратура подає позов

Кременчуцька окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Києва щодо договору, укладеного між Кременчуцькою гімназією № 2 та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела у прокуратурі 19 вересня.

Відомо, що справа стосується капітального ремонту укриття у навчальному закладі.

У позові прокурори просять визнати недійсними дві додаткові угоди до договору від 21 липня 2023 року, що були укладені у 2023 та 2024 роках та розірвати сам основний договір між навчальним закладом і компанією. Також з компанії «Естеттехнолог» прокуратура вимагає стягнути штраф у розмірі 49 533 грн до місцевого бюджету та відшкодувати судові витрати на користь обласної прокуратури.

Укриття станом на кінець 2024 року

Додамо, що згідно з інформацією з системи публічних закупівель Prozorro, вартість основного договору щодо облаштування укриття у гімназії № 2 зменшилась з понад 1,2 млн гривень до 738 тисяч гривень станом на кінець 2024-го.

За даними YouControl, власником і директором київської компанії є Денис Терещенко, депутат Кременчуцької міської ради. «Естеттехнолог» зареєстрували у 2018 році.

Як вказано у аналітичній системі Clarity Project, загалом компанія депутата міськради підписала з гімназією № 2 договорів на понад 6 мільйонів гривень.

Додамо, що будівництво укриття у гімназії № 2 тривало з 2023 року і станом на червень 2025 року було готовим на 99%. Роботи у закладі розпочали без проєктно-кошторисних документацій — тобто не можна було дізнатись інформацію ані про витрати, ані про обсяги робіт. Після розголосу договір оприлюднили у Prozorro.

У травні із бюджету Кременчука виділили додатково майже пів мільйона гривень на капітальний ремонт відмостки у закладі освіти. На проблему із неякісною відмосткою говорили й батьки учнів гімназії № 2 наприкінці минулого року: підтоплення заважали облаштуванню укриття у гімназії.

Зазначимо також, що фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

