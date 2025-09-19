Компанія кременчуцького депутата втрапила у суд через контракт зі школою: прокуратура подає позов

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Освіта

Компанія кременчуцького депутата втрапила у суд через контракт зі школою: прокуратура подає позов

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 525 Коментарів: 2

Відомо, що справа стосується капітального ремонту укриття у навчальному закладі

Кременчуцька окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Києва щодо договору, укладеного між Кременчуцькою гімназією № 2 та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела у прокуратурі 19 вересня.

Відомо, що справа стосується капітального ремонту укриття у навчальному закладі. 

У позові прокурори просять визнати недійсними дві додаткові угоди до договору від 21 липня 2023 року, що були укладені у 2023 та 2024 роках та розірвати сам основний договір між навчальним закладом і компанією. Також з компанії «Естеттехнолог» прокуратура вимагає стягнути штраф у розмірі 49 533 грн до місцевого бюджету та відшкодувати судові витрати на користь обласної прокуратури.

Укриття станом на кінець 2024 року

Додамо, що згідно з інформацією з системи публічних закупівель Prozorro, вартість основного договору щодо облаштування укриття у гімназії № 2 зменшилась з понад 1,2 млн гривень до 738 тисяч гривень станом на кінець 2024-го.  

За даними YouControl, власником і директором київської компанії є Денис Терещенко, депутат Кременчуцької міської ради. «Естеттехнолог» зареєстрували у 2018 році.

Як вказано у аналітичній системі Clarity Project, загалом компанія депутата міськради підписала з гімназією № 2 договорів на понад 6 мільйонів гривень.

Додамо, що будівництво укриття у гімназії № 2 тривало з 2023 року і станом на червень 2025 року було готовим на 99%. Роботи у закладі розпочали без проєктно-кошторисних документацій — тобто не можна було дізнатись інформацію ані про витрати, ані про обсяги робіт. Після розголосу договір оприлюднили у Prozorro.

У травні із бюджету Кременчука виділили додатково майже пів мільйона гривень на капітальний ремонт відмостки у закладі освіти. На проблему із неякісною відмосткою говорили й батьки учнів гімназії № 2 наприкінці минулого року: підтоплення заважали облаштуванню укриття у гімназії.

Зазначимо також, що фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

«Як для себе»: депутат Денис Терещенко заробляє на бюджетних підрядах свого округу — Ревівки

ПО ТЕМІ:

Чому ремонт в укритті Кременчуцької гімназії № 2 досі не завершений, та до чого тут депутат Терещенко

Реконструкція укриття у гімназії №2: проблему вивчатиме обласна робоча група

«Усе це — бездіяльність підрядника»: за два тижні роботи в укритті Кременчуцької гімназії № 2 так і не здвинулися

Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?

У Кременчуцькій гімназії № 2 ремонтують укриття без проєкту та без договору з підрядником

На реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень

0
Автор: Телеграф
Теги: гімназія № 2 Денис Терещенко Кременчуцька окружна прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 513
evil:
Сьогодні, 13:42

Як вам не соромно чіплятися до людини з Інвалідністю???!!! Хоч і купленою...)))

Да, всратий технолог?  Всратий пенсіонер по Інвалідності. Який діагноз купив?


1 0
386
cenzor:
Сьогодні, 15:14

Невдобно як вийшло 🤣


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх