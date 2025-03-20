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Суд у справі щодо загибелі 4-річної дитини в дитсадку Кременчука знову відклали за відсутності потерпілих

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 143

 

За відсутності потерпілих суд хотів почати дослідження письмових доказів, проте прокурорка не готова була їх суду надати

Сьогодні, 20 березня, мало б відбутися черговий розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Проте слухання знову відклали. Причиною цьому стала відсутність потерпілих Пономаренка та Олійник, батьків хлопчика, який постраждав внаслідок падіння дерева. Представник потерпілих, адвокат Стрижак, подав суду клопотання про відкладення судового засідання через те, що вони перебувають на лікарняному. До клопотання представник потерпілих доклав копії листів непрацездатності потерпілих, аби усі сторони могли з документами ознайомитися і ні в кого не виникало ніяких питань.

Разом з тим суддя Гусач, враховуючи розумні строки розгляду судової справи, запропонував змінити порядок дослідження доказів і перейти до ознайомлення із письмовими матеріалами справи. Проте прокурорка Семеняченко повідомила, що наразі вона не була готова надати їх суду, адже на сьогодні був запланований допит потерпілих.

Усі сторони підтримали клопотання про відкладення слухання у зв'язку із відсутністю потерпілих, адже ті наголошували, що хочуть бути присутні на слуханні.

Суд врахував думку усіх учасників і задовольнив клопотання потерпілих та відклав розгляд справи на наступну дату. Чергове слухання має відбутися за два тижні, 1 квітня, о 10.00.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п'ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд судова справа падіння дерев смерть дитини дитсадок
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