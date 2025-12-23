Зарплати медикам, ліки та ремонти лікарень: у бюджеті Кременчука-2026 на медицину заклали 189 млн грн

У 2026 році на галузь «Охорона здоров’я» у Кременчуці планують спрямувати 189,1 млн грн. Відповідні видатки передбачили в міському бюджеті на наступний рік, який затвердила міська рада 19 грудня.
За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуватимуть міські програми розвитку та підтримки комунальних медзакладів, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, а також роботу централізованої бухгалтерії при департаменті охорони здоров’я міськради.
На оплату праці з нарахуваннями у 2026 році запланували 61 млн грн, з них 24 млн грн — на муніципальні доплати працівникам закладів охорони здоров’я. Ці кошти спрямують, зокрема, на підтримку:
Фінансову підтримку на оплату праці отримають також лікарні «Правобережна», «Кременчуцька» та перинатальний центр ІІ рівня — для медиків, які надають ургентну допомогу в стаціонарах.
На закупівлю медикаментів і перев’язувальних матеріалів у бюджеті заклали 5,3 млн грн. Їх спрямують, зокрема, на:
Окремо передбачили:
На оплату енергоносіїв і комунальних послуг у 2026 році запланували 95,7 млн грн — з урахуванням чинних тарифів.
Капітальні видатки становитимуть 12,6 млн грн. Серед основних проєктів:
На реалізацію публічних інвестицій у галузі охорони здоров’я в 2026 році передбачили 23,5 млн грн. Кошти планують спрямувати на реконструкцію та добудову медичних об’єктів, зокрема для створення інсультного центру, спеціалізованої травматології, оновлення перинатального центру та протипухлинного центру.
Нагадаємо, загальний обсяг доходів та видатків бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн.
