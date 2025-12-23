Зарплати медикам, ліки та ремонти лікарень: у бюджеті Кременчука-2026 на медицину заклали 189 млн грн

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 93

Кошти спрямують на зарплати медиків, ліки, комунальні послуги та реконструкцію лікарень

У 2026 році на галузь «Охорона здоров’я» у Кременчуці планують спрямувати 189,1 млн грн. Відповідні видатки передбачили в міському бюджеті на наступний рік, який затвердила міська рада 19 грудня.

За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуватимуть міські програми розвитку та підтримки комунальних медзакладів, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, а також роботу централізованої бухгалтерії при департаменті охорони здоров’я міськради.

Зарплати та муніципальні доплати медикам

На оплату праці з нарахуваннями у 2026 році запланували 61 млн грн, з них 24 млн грн — на муніципальні доплати працівникам закладів охорони здоров’я. Ці кошти спрямують, зокрема, на підтримку:

патологоанатомічного відділення КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського»;

КНМП «Міська дитяча стоматологічна поліклініка»;

опікового відділення КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування»;

працівників централізованої бухгалтерії департаменту охорони здоров’я.

Фінансову підтримку на оплату праці отримають також лікарні «Правобережна», «Кременчуцька» та перинатальний центр ІІ рівня — для медиків, які надають ургентну допомогу в стаціонарах.

Ліки, харчування та пільгові програми

На закупівлю медикаментів і перев’язувальних матеріалів у бюджеті заклали 5,3 млн грн. Їх спрямують, зокрема, на:

безкоштовну стоматологічну допомогу дітям;

забезпечення дітей з цукровим діабетом медвиробами;

потреби пільгових категорій у межах програми «Турбота»;

роботу патологоанатомічного та опікового відділень;

реабілітацію ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

медогляди водіїв, зокрема патрульної поліції.

Окремо передбачили:

90 тис. грн — на додаткове харчування ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

14,5 млн грн — на першочергові видатки для функціонування медзакладів;

4,4 млн грн — на забезпечення пільгових категорій ліками за рецептами (47% від потреби);

1,05 млн грн — на програму «Доступна аптека»;

2,9 млн грн — на спецхарчування дітей з фенілкетонурією;

3,9 млн грн — на невідкладну стоматологічну допомогу пільговикам.

Комунальні послуги та капітальні видатки

На оплату енергоносіїв і комунальних послуг у 2026 році запланували 95,7 млн грн — з урахуванням чинних тарифів.

Капітальні видатки становитимуть 12,6 млн грн. Серед основних проєктів:

придбання цифрового рентгенапарата для лікарні «Правобережна» — 4,5 млн грн;

ремонт приміщень лікарні інтенсивного лікування для створення центру ментального здоров’я — 4,8 млн грн;

ремонт огорожі терапевтичного відділення лікарні планового лікування — 490 тис. грн.

Інвестиційні проєкти

На реалізацію публічних інвестицій у галузі охорони здоров’я в 2026 році передбачили 23,5 млн грн. Кошти планують спрямувати на реконструкцію та добудову медичних об’єктів, зокрема для створення інсультного центру, спеціалізованої травматології, оновлення перинатального центру та протипухлинного центру.

Нагадаємо, загальний обсяг доходів та видатків бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн.