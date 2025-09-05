На Полтавщині стрімко зростає кількість скарг на рішення військово-лікарських комісій

За пів року 2025-го — вже майже стільки, як за весь минулий рік

У першому півріччі 2025 року кількість звернень щодо оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) на Полтавщині майже перевищила торішній показник. Про це «ЗМІСТу» повідомив начальник 12-ї Регіональної військово-лікарської комісії, полковник медичної служби Сергій Мусієнко.

Протягом 2025 року до 12-ї Регіональної ВЛК вже надійшло 173 звернення. У 2024 році їх було 194, у 2023-му — лише 10, а у 2022 році таких звернень взагалі не фіксували.

Скарги надходять від військовозобов’язаних, які не згодні з рішенням комісії щодо ступеня їхньої придатності до служби. Звернення стосуються:

рішень ВЛК Полтавського обласного ТЦК та СП;

рішень ВЛК районних/міських ТЦК та СП;

спроб обійти Полтавський ОТЦК та СП через інші інстанції;

скарг на дії або бездіяльність ВЛК, що призводили до порушень під час медоглядів.

