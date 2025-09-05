ГО "Захист держави"
Здоров'я, Полтавщина, Війна

На Полтавщині стрімко зростає кількість скарг на рішення військово-лікарських комісій

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 229 Коментарів: 1

 За пів року 2025-го — вже майже стільки, як за весь минулий рік

У першому півріччі 2025 року кількість звернень щодо оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) на Полтавщині майже перевищила торішній показник. Про це «ЗМІСТу» повідомив начальник 12-ї Регіональної військово-лікарської комісії, полковник медичної служби Сергій Мусієнко.

Протягом 2025 року до 12-ї Регіональної ВЛК вже надійшло 173 звернення. У 2024 році їх було 194, у 2023-му — лише 10, а у 2022 році таких звернень взагалі не фіксували.

Скарги надходять від військовозобов’язаних, які не згодні з рішенням комісії щодо ступеня їхньої придатності до служби. Звернення стосуються:

  • рішень ВЛК Полтавського обласного ТЦК та СП;
  • рішень ВЛК районних/міських ТЦК та СП;
  • спроб обійти Полтавський ОТЦК та СП через інші інстанції;
  • скарг на дії або бездіяльність ВЛК, що призводили до порушень під час медоглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як військовим та їх родинам подати звернення щодо порушення прав. А також про два способи оскарження рішення військово-лікарської комісії.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів «Кременчуцькому Телеграфу», де можна оскаржити рішення ВЛК.

Також Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чи покращилася робота ВЛК після їх реорганізації у 2023 році. Він зазначив, що під час воєнного стану військовозобов’язані мають щорічно проходити військово-лікарську комісію.

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині судили чоловіка за відмову від проходження ВЛК: той заявив, що його били і зламали ребро
На Полтавщині чоловік відмовився проходити ВЛК: справу передали до суду
У ВЛК є вказівка «зверху» визнавати всіх придатними — слідча комісія

3
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: gre4ka.info
Теги: ВЛК мобілізація скарги
Коментарі: 1

1 506
evil:
Сьогодні, 10:54

Це не ВЛК. То квартальна фікція. Бажаю деякім "лікарям" палати у Пеклі. Як спиться тому п#дарасу який відправив на фронт на самий передок людину з хронічною хворобою серця. Зараз людина з кардіостимулятором не може вже півроку списатися за станом здоров'я. Буквально з грудної клітини дротом під'єднаний кардіостимулятор. Як тобі спиться, п#дріла недолікарська? 

 


3 0

