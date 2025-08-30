На Полтавщині чоловік відмовився проходити ВЛК: справу передали до суду

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 210

На суді обвинувачений не назвав конкретної причини, чому ВЛК не пройшов, і сказав, що виправиться

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від проходження військово-лікарської комісії. Про це йдеться у вироку Миргородського міськрайонного суду від 25 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що наприкінці березня обвинувачений отримав повістку, де було зазначено, що у вказану дату він має з’явитися до установи, імовірно мається на увазі ТЦК, для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Проте від уточнення військово-облікових даних чоловік відмовився: за цим фактом військовослужбовці склали відповідний акт. Чоловіка також попередили про відповідальність дотримання вимог військового обліку.

Але у зазначені дату та час обвинувачений до ТЦК не з’явився та військово-лікарську комісію не пройшов.

На суді чоловік свою вину у скоєному визнав повністю. Він підтвердив, що знав про необхідність проходження ВЛК, проте до Миргородського РТЦК не з’явився. Об'єктивних причин цьому він не назвав, проте зазначив, що має травми голови, хворіє на гепатит С та має на утриманні матір похилого віку. Чоловік також на суді додав, що обов'язково пройде ВЛК і попросив його не карати суворо.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав обвинуваченого винним в ухиленні від військового обліку (ст. 337 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 6800 грн штрафу.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили ще одного чоловіка за відмову від проходження ВЛК: той заявив, що його били і зламали ребро.