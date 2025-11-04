ГО "Захист держави"
Повага, гордість, Україна: молодь Семенівської громади доторкнулася до історії боротьби за незалежність
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ, Війна

Відтепер можна забронювати чоловіків у розшуку ТЦК та без військового квитка — президент підписав законопроєкт

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 597

 

Закон №4630-IX набирає чинності у повному обсязі через місяць після його опублікування за виключенням двох пунктів, які починають діяти з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Про це стало відомо із картки законопроєкту № 13335, розміщеній на сайті Верховної Ради. Документ передбачає низку важливих змін, зокрема — можливість бронювання чоловіків, які не перебувають на військовому обліку або навіть оголошені в розшук територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через порушення правил військового обліку.

Чоловіків, які не стоять на військовому обліку в ТЦК, дозволять бронювати на 45 днів: на яких підприємствах

Новий закон розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії належать особи, які:

  • не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;
  • взагалі не перебувають на військовому обліку;
  • не уточнили свої персональні дані;
  • перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання — до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік

Бронювати чоловіків у розшуку ТЦК зможуть не всі критичні підприємства: хто отримає право

Нові правила стосуються насамперед працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які забезпечують критичні потреби країни. Якщо такий працівник потрібен для виконання стратегічних завдань, його можуть тимчасово забронювати, навіть попри проблеми з військовим обліком в ТЦК.

Водночас у законі наголошується, що бронювання не звільняє людину від відповідальності за порушення правил військового обліку. Крім того, воно діє лише один раз на рік, і після бронювання працівник має врегулювати свій статус у ТЦК.

Закон передбачає:

  • для нових працівників підприємств ОПК максимальний строк випробування до 45 днів;
  • роботодавець отримує право звільнити працівника, якщо той після бронювання не усунув порушення правил військового обліку у визначений строк.

Згідно з прикінцевими положеннями закону № 4630-IX, він набирає чинності у повному обсязі через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування за виключенням двох пунктів, які набирають чинності з дня його опублікування. Кабміну доручається протягом місяця привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Чоловіків, які не стоять на військовому обліку в ТЦК, дозволять бронювати на 45 днів: на яких підприємствах

Нагадаємо, Верховна Рада України 3 вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13335 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану» зі скороченим терміном підготовки до другого читання. На засіданні 9 жовтня 2025 року Рада ухвалила законопроєкт № 13335 в цілому.

«Кременчуцький Телеграф» ще 3 червня проаналізував законопроєкт № 13355, який був зареєстрований у Верховній Раді 30 травня.

2 вересня ми повідомляли, що у Полтавській області переглянули перелік підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури — деякі з них втратили можливість бронювати працівників.

Останнього разу на Полтавщині оновлювали критерії бронювання працівників у червні. Тоді за новими вимогами, для того, щоб підприємство могло забронювати працівника, йому достатньо пропрацювати на ньому мінімум три місяці — раніше у вимогах був рік. Також протягом цих трьох місяців працівник має отримувати заробітну плату.

Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ

30 травня Кабмін ухвалив зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних. Підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни, дозволили бронювати усіх своїх працівників — 100%.

Раніше ми писали, що 28 березня Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу. Зокрема, підприємствам, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, дозволили бронювати 75% своїх працівників.

ПО ТЕМІ:

У Полтавському ОТЦК пояснили, як проводиться бронювання працівників від мобілізації

Бронювання працівників: на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період 

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про 50% знижку на штраф для порушників правил військового обліку

Бронювання працівників: на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період 

На порталі «Дія» з'явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого

0
Автор: Віктор Крук
Теги: закон законопроєкт бронювання ТЦК та СП розшук військовий облік
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх