Відтепер можна забронювати чоловіків у розшуку ТЦК та без військового квитка — президент підписав законопроєкт

Сьогодні, 11:33

Закон №4630-IX набирає чинності у повному обсязі через місяць після його опублікування за виключенням двох пунктів, які починають діяти з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Про це стало відомо із картки законопроєкту № 13335, розміщеній на сайті Верховної Ради. Документ передбачає низку важливих змін, зокрема — можливість бронювання чоловіків, які не перебувають на військовому обліку або навіть оголошені в розшук територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через порушення правил військового обліку.

Чоловіків, які не стоять на військовому обліку в ТЦК, дозволять бронювати на 45 днів: на яких підприємствах

Новий закон розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії належать особи, які:

не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;

взагалі не перебувають на військовому обліку;

не уточнили свої персональні дані;

перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Строк бронювання — до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік

Бронювати чоловіків у розшуку ТЦК зможуть не всі критичні підприємства: хто отримає право

Нові правила стосуються насамперед працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які забезпечують критичні потреби країни. Якщо такий працівник потрібен для виконання стратегічних завдань, його можуть тимчасово забронювати, навіть попри проблеми з військовим обліком в ТЦК.

Водночас у законі наголошується, що бронювання не звільняє людину від відповідальності за порушення правил військового обліку. Крім того, воно діє лише один раз на рік, і після бронювання працівник має врегулювати свій статус у ТЦК.

Закон передбачає:

для нових працівників підприємств ОПК максимальний строк випробування до 45 днів;

роботодавець отримує право звільнити працівника, якщо той після бронювання не усунув порушення правил військового обліку у визначений строк.

Згідно з прикінцевими положеннями закону № 4630-IX, він набирає чинності у повному обсязі через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування за виключенням двох пунктів, які набирають чинності з дня його опублікування. Кабміну доручається протягом місяця привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Нагадаємо, Верховна Рада України 3 вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13335 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану» зі скороченим терміном підготовки до другого читання. На засіданні 9 жовтня 2025 року Рада ухвалила законопроєкт № 13335 в цілому.

«Кременчуцький Телеграф» ще 3 червня проаналізував законопроєкт № 13355, який був зареєстрований у Верховній Раді 30 травня.

2 вересня ми повідомляли, що у Полтавській області переглянули перелік підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури — деякі з них втратили можливість бронювати працівників.

Останнього разу на Полтавщині оновлювали критерії бронювання працівників у червні. Тоді за новими вимогами, для того, щоб підприємство могло забронювати працівника, йому достатньо пропрацювати на ньому мінімум три місяці — раніше у вимогах був рік. Також протягом цих трьох місяців працівник має отримувати заробітну плату.

Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ

30 травня Кабмін ухвалив зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних. Підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни, дозволили бронювати усіх своїх працівників — 100%.

Раніше ми писали, що 28 березня Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу. Зокрема, підприємствам, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, дозволили бронювати 75% своїх працівників.