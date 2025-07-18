Чи можуть тепер штрафувати військовозобов’язаних, які до 16 липня 2024 року не оновили свої дані в ТЦК

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 639

Українців, які прострочили оновлення військово-облікових даних, не зможуть оштрафувати саме за це порушення, але можуть оштрафувати за інші порушення правил військового обліку

Військовозобов’язаних, які вчасно не оновили свої військово-облікові дані, що потрібно було зробити до 16 липня 2024 року, більше не зможуть штрафувати саме за це порушення. Про це у Facebook написав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Він нагадав, що відповідно до ч. 7 ст. 38 КУпАП, «адміністративне стягнення під час воєнного стану може бути накладено не пізніше одного року з дня його скоєння».

Таким чином, учора, 17 липня, закінчився термін дії цього терміну і всі, хто так і не оновив свої дані, оштрафувати за це порушення вже не можна. А штрафи виписані до 16-го липня цього року залишаються чинними.

Втім, Роман Істомін упевнений, що ці українці ще можуть бути оштрафовані, але вже за інші порушення правил військового обліку.

— Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку (за невиконання накладається штраф за статтею 210 КУпАП) і законодавство про оборону (за невиконання накладається штраф за статтею 210-1 КУпАП), а от саме вимогу оновити персональні дані протягом 60 днів не виконала. А потім знову почала виконувати. Якщо чоловік не виконав вимогу цю конкретну вимогу, то напевно у нього є й інші порушення, — зазначив він.

За його словами, «те, що від 17 липня 2024 року вже минув цілий рік, зовсім не означає, що анульовуються усі порушення, які громадянин здійснив протягом свого життя».

— Окремо — якщо чоловік протягом цього року так і не оновив свої дані. Як і не скасовується вимога мати при собі військово-обліковий документ і надавати його для перевірки поліції або військовослужбовцям ТЦК та СП, — зазначив роман Істомін.

Він наголосив, що «зрештою накладання штрафів ніколи і не було основною метою діяльності ТЦК та СП».

— Головне, щоб у базі даних інформація була актуальною. А першочергове завдання в умовах російської війни проти України — поповнення лав Збройних Сил України, — наголосив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Роман Істомін нагадав, за що військовозобов’язаних можуть притягнути до адміністративної відповідальності та накласти штраф на 17-25,5 тис. грн.

— Якщо під час перевірки документів буде встановлено, що військовозобов’язаний громадянин перебуває у розшуку, порушує правила військового обліку (не вимогу одного закону уточнити дані, а правила військового обліку — це навіть інша стаття КУпАП), або у нього не буде військово-облікового документа чи буде виявлено розбіжність даних між його документом і тими що в базі — подальші дії стосовно даного громадянина будуть такі ж, як і були раніше — вони визначені постановою кабміну № 560 і будуть абсолютно законними. І той факт, що від 17 липня 2024 року минув уже рік — не мають на ці дії жодного впливу, — зазначив він.

Речник Полтавського ОТЦК також зауважив, «якщо громадянин вважає, що штраф за статтею 210-1 йому виписали незаконно — він завжди може оскаржити його в судовому порядку».

— Не кричати «це не законно», чи конфліктувати іншим чином, а в судовому порядку, — резюмував він.

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