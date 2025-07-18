Чи можуть тепер штрафувати військовозобов’язаних, які до 16 липня 2024 року не оновили свої дані в ТЦК

Українців, які прострочили оновлення військово-облікових даних, не зможуть оштрафувати саме за це порушення, але можуть оштрафувати за інші порушення правил військового обліку
Військовозобов’язаних, які вчасно не оновили свої військово-облікові дані, що потрібно було зробити до 16 липня 2024 року, більше не зможуть штрафувати саме за це порушення. Про це у Facebook написав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Він нагадав, що відповідно до ч. 7 ст. 38 КУпАП, «адміністративне стягнення під час воєнного стану може бути накладено не пізніше одного року з дня його скоєння».
Таким чином, учора, 17 липня, закінчився термін дії цього терміну і всі, хто так і не оновив свої дані, оштрафувати за це порушення вже не можна. А штрафи виписані до 16-го липня цього року залишаються чинними.
Втім, Роман Істомін упевнений, що ці українці ще можуть бути оштрафовані, але вже за інші порушення правил військового обліку.
За його словами, «те, що від 17 липня 2024 року вже минув цілий рік, зовсім не означає, що анульовуються усі порушення, які громадянин здійснив протягом свого життя».
Він наголосив, що «зрештою накладання штрафів ніколи і не було основною метою діяльності ТЦК та СП».
Роман Істомін нагадав, за що військовозобов’язаних можуть притягнути до адміністративної відповідальності та накласти штраф на 17-25,5 тис. грн.
Речник Полтавського ОТЦК також зауважив, «якщо громадянин вважає, що штраф за статтею 210-1 йому виписали незаконно — він завжди може оскаржити його в судовому порядку».
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