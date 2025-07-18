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Чи можуть тепер штрафувати військовозобов’язаних, які до 16 липня 2024 року не оновили свої дані в ТЦК

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 639

 

Українців, які прострочили оновлення військово-облікових даних, не зможуть оштрафувати саме за це порушення, але можуть оштрафувати за інші порушення правил військового обліку

Військовозобов’язаних, які вчасно не оновили свої військово-облікові дані, що потрібно було зробити до 16 липня 2024 року, більше не зможуть штрафувати саме за це порушення. Про це у Facebook написав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Він нагадав, що відповідно до ч. 7 ст. 38 КУпАП, «адміністративне стягнення під час воєнного стану може бути накладено не пізніше одного року з дня його скоєння».

Таким чином, учора, 17 липня, закінчився термін дії цього терміну і всі, хто так і не оновив свої дані, оштрафувати за це порушення вже не можна. А штрафи виписані до 16-го липня цього року залишаються чинними.

Втім, Роман Істомін упевнений, що ці українці ще можуть бути оштрафовані, але вже за інші порушення правил військового обліку.

— Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку (за невиконання накладається штраф за статтею 210 КУпАП) і законодавство про оборону (за невиконання накладається штраф за статтею 210-1 КУпАП), а от саме вимогу оновити персональні дані протягом 60 днів не виконала. А потім знову почала виконувати. Якщо чоловік не виконав вимогу цю конкретну вимогу, то напевно у нього є й інші порушення, — зазначив він.

За його словами, «те, що від 17 липня 2024 року вже минув цілий рік, зовсім не означає, що анульовуються усі порушення, які громадянин здійснив протягом свого життя».

— Окремо — якщо чоловік протягом цього року так і не оновив свої дані. Як і не скасовується вимога мати при собі військово-обліковий документ і надавати його для перевірки поліції або військовослужбовцям ТЦК та СП, — зазначив роман Істомін.

Він наголосив, що «зрештою накладання штрафів ніколи і не було основною метою діяльності ТЦК та СП».

— Головне, щоб у базі даних інформація була актуальною. А першочергове завдання в умовах російської війни проти України — поповнення лав Збройних Сил України, — наголосив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Роман Істомін нагадав, за що військовозобов’язаних можуть притягнути до адміністративної відповідальності та накласти штраф на 17-25,5 тис. грн.

— Якщо під час перевірки документів буде встановлено, що військовозобов’язаний громадянин перебуває у розшуку, порушує правила військового обліку (не вимогу одного закону уточнити дані, а правила військового обліку — це навіть інша стаття КУпАП), або у нього не буде військово-облікового документа чи буде виявлено розбіжність даних між його документом і тими що в базі — подальші дії стосовно даного громадянина будуть такі ж, як і були раніше — вони визначені постановою кабміну № 560 і будуть абсолютно законними. І той факт, що від 17 липня 2024 року минув уже рік — не мають на ці дії жодного впливу, — зазначив він.

Речник Полтавського ОТЦК також зауважив, «якщо громадянин вважає, що штраф за статтею 210-1 йому виписали незаконно — він завжди може оскаржити його в судовому порядку».

— Не кричати «це не законно», чи конфліктувати іншим чином, а в судовому порядку, — резюмував він.

 

Ухилянтів зможуть штрафувати через «Резерв+» дистанційно: за яких умов

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Україні стрімко зростає кількість протермінованих та несплачених штрафів від ТЦК за порушення правил військового обліку. Зокрема на Полтавщині від початку року було відкрито 1193 виконавчих проваджень за несплачені штрафи, накладені за порушення правил військового обліку.

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Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено — тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку.

У Полтавському ОТЦК нагадали, що кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ

Раніше ми повідомляли, які штрафні санкції загрожують військовозобов’язаному, який не матиме при собі військово-облікового документа під час перевірки ТЦК.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовий облік військовозобов'язані штрафи оновлення даних
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