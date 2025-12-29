Черговий допит свідків у справі загибелі дитини від падіння дерева у дитсадку: огляд комісія проводила візуально

Суд допитав трьох свідків, які входили до складу комісії з огляду зелених насаджень за кілька років до трагедії

Сьогодні, 29 грудня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі дитини на території дитячого садка внаслідок падіння дерева. На засідання прибули прокурор, обвинувачені, представники потерпілих та троє свідків.

Під час слухання прокурор повідомила, що на слухання викликалися четверо свідків. Проте заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова, яку сьогодні мав би допитувати суд, на засідання не з’явилася — вона повідомила, що перебуває у відпустці.

Допитані на засіданні свідки у різні роки працювали в дитсадку та залучалися до комісій з огляду території і зелених насаджень. Проте їхні покази звелися до одного: обстеження дерев вони проводили без спеціальних знань, інструментів і залучення профільних фахівців.

Допит свідка Терещенко

Першою суд заслухав Катерину Терещенко, медичну сестру дитсадка № 19. Вона працює у закладі з 2017 року, однак на момент трагедії перебувала у декретній відпустці. Свідок повідомила, що раніше залучалася до комісій з огляду території дитсадка, зокрема зелених насаджень. За її словами, огляд мав виключно візуальний характер: члени комісії дивилися, чи немає пошкоджених стовбурів або гілля, що нависає.

Водночас Терещенко не змогла пригадати, хто саме входив до складу комісії, яку кількість дерев оглядали і які саме породи. Вона зазначила, що на території були каштани, однак де саме вони росли і в якому стані перебували — не пам’ятає. Також свідок повідомила, що не знає, хто складав акт обстеження і чи вносили до нього відомості про аварійні дерева, а представників КП «Благоустрій» до складу їхньої комісії не залучали.

Допит свідка Ткач

Наступною свідчила Оксана Ткач, яка у 2016–2019 роках працювала у дитсадку бухгалтером з харчування. Вона підтвердила, що брала участь у роботі різних комісій, однак чітко не пам’ятає, чи входила саме до комісії з огляду зелених насаджень. Свідок зазначила, що на території садка бачила працівників «Благоустрою», але які саме роботи вони виконували — не знає.

Оксана Ткач також пояснила, що вона підписувала акти як член комісії, не маючи спеціальних знань або повноважень оцінювати стан дерев. За її словами, завданням комісії було лише зафіксувати побачене, а подальші рішення щодо усунення проблем вона не контролювала.

Допит свідка Чинчик

Третім свідком стала Катерина Чинчик, яка працювала у дитсадку № 19 у 2017–2019 роках: спочатку вихователем за сумісництвом, тоді психологом, а згодом вихователем-методистом. Вона підтвердила, що входила до складу комісії з огляду зелених насаджень. За її словами, комісія складала перелік дерев, які, на думку її членів, потребували кронування або іншого втручання.

Чинчик повідомила, що огляд також був виключно візуальним, без залучення експертів. Вона згадала, що на території садка росли високі дерева — зокрема берези, липи та, ймовірно, каштани. Деякі з них, за її словами, потребували підвищеної уваги через висоту або розростання гілок. Водночас свідок наголосила: ані вона, ані інші члени комісії не могли визначати аварійність дерев професійно.

Свідки також повідомили, що обмежень на прогулянки дітей біля дерев після оглядів не запроваджували, а дрібні сухі гілки, які іноді падали, працівники закладу прибирали самостійно. Про отримання експертних висновків щодо стану дерев або подальші дії після складання актів їм не відомо.

Після допиту трьох свідків розгляд справи відклали до наступної дати. Чергове судове засідання у справі призначили на 22 січня.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев’ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.

17 вересня суд розпочав допит свідків.