«Схильна вважати, що дерево впало через порив вітру»: суд у справі загиблої у дитсадку дитини продовжив допит свідків

Сьогодні, 26 вересня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Суд продовжив допитувати свідків у справі. Цього разу встигли заслухати ще двох осіб — виховательку Панкевич та медсестру Грицик.

Допит свідка Панкевич

Першою суд допитав виховательку Інну Панкевич, яка того дня так само постраждала внаслідок падіння дерева.

Жінка розповіла, що працювати у дитсадку № 19 вона розпочала у 2016 році на посаді помічника вихователя. У 2018 році перейшла на посаду вихователя, на цій посаді продовжує працювати й досі.

Пригадує, що того дня на роботу прийшла близько 7.00 і, як завжди, оглянула територію дитячого майданчика, закріпленого за її групою. Потім близько обіду прийняла дітей від виховательки Самойленко і продовжила з ними прогулянку. Коли побачила, помічник вихователя пішла отримувати їжу, почала збирати дітей на обід. А тоді раптово почула тріск, обернулася до дерева і побачила злам біля гілки.

— Я встигнула крикнути «Дерево!» і почала бігти до дітей, а тоді на мене впала гілка, — розповідає свідок Панкевич.

Коли вихователька підвелася, то побачила, як одна із колег тримає на руках Марка, а інша — Настю. Після цього пані Інна забрала Настю на руки та понесла в медпункт. Звідти вона зателефонувала мамі дівчинки й розповіла, що сталося, і разом з дівчинкою поїхала на «швидкій» до лікарні.

Жінка також розповіла, що коли вони із дітьми гуляли, сильних поривів вітру на майданчику не було. Напередодні їх також не попереджали про погіршення погодніх умов. Хоча це зазвичай робила або сама директорка Гладенька, або доручала це медсестрі. Додає, що того дня директорка перебувала у відпустці, а її обов’язки виконувала методистка Коломойченко.

Також жінка додала, що оскільки вона й сама постраждала внаслідок падіння дерева, то у садку проводили розслідування стосовно нещасного випадку на виробництві, проте результатів розслідування не пам’ятає.

— Схильна вважати, що дерево впало через порив вітру, — додає жінка.

Допит свідка Грицик

Ще один свідок, якого допитав суд, — медсестра Надія Грицик. Вона працювала у дитсадку із 2021 року по жовтень 2022 року.

Свідок повідомила, що оскільки подія сталася у період пандемії та карантину, то її робочий день розпочався із приготування дезрозчинів, якими обробляли усі поверхні у дитсадку. У момент трагедії вона перебувала у харчоблоці. Почула гучний звук, проте не зразу зрозуміла, звідки він. А вже коли виглянула у вікно, зрозуміла, що щось сталося, бо побачила скупчення людей.

Далі медсестра побачила, як вихователька Панкевич несла на руках Настю, і пішла разом з ними у медпункт. Каже, що у той час дівчинка була із відкритими очима, проте не розмовляла та не реагувала на подразники. Далі до медпункту принесли Марка — хлопчик навпаки говорив, тож медсестра його підтримувала, аби той відволікся і не плакав.

У дитсадку Грицик пропрацювала близько півтора року, і в цей час вона входила до комісії, яка здійснювала огляд зелених насаджень на території садочка, та підписувала відповідні акти. Каже, що разом із нею до складу комісії входили бухгалтерка і кухар харчоблока. Чи були там також обвинувачені Гладенька та Панащук — не пам’ятає. За словами жінки, оглядали вони дерева виключно візуально, спираючись на життєвий досвід. Каже, що за час її роботи до дитсадка приїжджали представники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука», проте чи робили вони щось — не пам’ятає.

На цьому допит свідків закінчився. Наступне засідання запланували на 17 жовтня.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев’ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.

17 вересня суд розпочав допит свідків — заслухали виховательку Самойленко та головну бухгалтерку Донець.