Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знов відклали: обвинуваченого направили у зону ведення бойових дій

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 320 Коментарів: 1

 

Скільки обвинувачений там знаходитиметься — невідомо, проте наступне слухання суд спланував на початок серпня

Сьогодні, 25 липня, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Але воно знову не відбулося у зв'язку із відсутністю обвинуваченого.

У судовій залі буди присутні адвокати обвинуваченого Костюкевич і Шевченко, прокурор та потерпілий Брага приєдналися на слухання у режимі відеоконференції. Проте вкотре не з'явився на засідання обвинувачений. За словами захисника Шевченка, його терміново направили у зону виконання бойових дій у зв'язку із погіршенням ситуації на фронті. На наступне слухання вони нададуть суду відповідний документ, оскільки на сьогодні його ще не встигли підготувати. Шевченко також додав, що обвинувачений планував підключитися на слухання онлайн, проте в останній момент повідомив, що не матиме такої змоги.

Прокурор заявив, що за відсутності обвинуваченого судове засідання проводити неможливо, тож попросив його відкласти. Потерпілий Брага поклався у цьому на думку прокурора. 

Наступне засідання суд попередньо спланував на 7 серпня.

Нагадаємо, востаннє судове слухання у справі відбулося 15 січня. Усі наступні слухання переносилися у зв'язку із неявкою свідків або відсутністю сторін.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію. Засідання, яке мало б відбутися 16 січня, також відклали через неявку свідків. За словами прокурора, суд має заслухати ще 8 свідків.

Не відбулося судове засідання і 5 лютого. Тоді обвинувачений перебував у тяжкому стані на лікуванні після поранення, а одному із його адвокатів тимчасово призупинили діяльність. Так само не відбулося слухання і 11 березня — адвокати обвинуваченого клопотали про перенесення засідання, оскільки того після лікування у стаціонарі направили на проходження ВЛК. Перенесли слухання і 10 квітня — його перенесли за відсутності одного із захисників обвинуваченого. Так само не відбулося засідання і 16 травня та 11 червня.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд судова справа загиблий бійка маршрутник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 602
Andron777:
Сьогодні, 11:16

Все розумію... Воїн, захищає Україну за що йому честь і хвала. Але! За злочини треба відповідати. Розумію теж, що він не хотів, щоб так сталося. Але на суд треба з'являтись та відповідати за свої діяння.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх