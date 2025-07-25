Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знов відклали: обвинуваченого направили у зону ведення бойових дій

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 320 Коментарів: 1

Сьогодні, 25 липня, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Але воно знову не відбулося у зв'язку із відсутністю обвинуваченого.

У судовій залі буди присутні адвокати обвинуваченого Костюкевич і Шевченко, прокурор та потерпілий Брага приєдналися на слухання у режимі відеоконференції. Проте вкотре не з'явився на засідання обвинувачений. За словами захисника Шевченка, його терміново направили у зону виконання бойових дій у зв'язку із погіршенням ситуації на фронті. На наступне слухання вони нададуть суду відповідний документ, оскільки на сьогодні його ще не встигли підготувати. Шевченко також додав, що обвинувачений планував підключитися на слухання онлайн, проте в останній момент повідомив, що не матиме такої змоги.

Прокурор заявив, що за відсутності обвинуваченого судове засідання проводити неможливо, тож попросив його відкласти. Потерпілий Брага поклався у цьому на думку прокурора.

Наступне засідання суд попередньо спланував на 7 серпня.

Нагадаємо, востаннє судове слухання у справі відбулося 15 січня. Усі наступні слухання переносилися у зв'язку із неявкою свідків або відсутністю сторін.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію. Засідання, яке мало б відбутися 16 січня, також відклали через неявку свідків. За словами прокурора, суд має заслухати ще 8 свідків.

Не відбулося судове засідання і 5 лютого. Тоді обвинувачений перебував у тяжкому стані на лікуванні після поранення, а одному із його адвокатів тимчасово призупинили діяльність. Так само не відбулося слухання і 11 березня — адвокати обвинуваченого клопотали про перенесення засідання, оскільки того після лікування у стаціонарі направили на проходження ВЛК. Перенесли слухання і 10 квітня — його перенесли за відсутності одного із захисників обвинуваченого. Так само не відбулося засідання і 16 травня та 11 червня.