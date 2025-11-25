Хто оглядав дерева у дитсадку — невідомо: суд допитав нових свідків у справі загибелі дитини у садочку

Серед допитаних свідків — троє представників департаменту освіти, які входили до складу комісії з перевірки закладу освіти перед початком навчального року

Сьогодні, 25 листопада, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі дитини на території дитячого садка внаслідок падіння дерева. На засідання прибули прокурор, обвинувачені, представник потерпілої сторони та четверо свідків.

На початку засідання суд повідомив, що у залі присутній новий адвокат, захисник обвинуваченої Панащук Владислав Назаренко. Відводів чи самовідводів у сторін не було, так само як і клопотань, тож суд перейшов до допиту свідків.

Свідчення Тетяни Сідерки

Першою допитали приватну підприємицю Тетяну Сідерку. Вона розповіла, що особисто знає Світлану Німчину, і познайомилася з нею під час участі в телепрограмі «Стосується кожного», де Світлана розповідала про трагедію.

Щодо події в дитсадку Сідерка зазначила, що обставин падіння дерева не знає та коментувати їх не може. Натомість вона навела інформацію про погодні умови у період, коли сталася трагедія. За її словами, коли вона паркувала авто біля Придніпровського парку, по радіо пролунало попередження про погіршення погодних умов, зокрема про небезпеку, пов’язану з деревами. Жінка зазначила, що тоді справді падали гілки, а оскільки вона раніше була депутаткою, то мешканці її округу на Молодіжному зверталися до неї зі скаргами на повалені дерева.

Свідок також повідомила, що востаннє перебувала у цьому дитсадку у 2016–2017 роках як депутатка міської ради. Тоді вона контролювала використання коштів, виділених дитсадку із міського бюджету. Однак, за її словами, вона не пам’ятає обставин, пов’язаних зі станом дерев або їх кронуванням.

Про трагічний випадок жінка дізналася вже після події — зі ЗМІ. На телепрограму її запросили як депутатку, яка раніше відвідувала заклад.

Допит свідка Микитенко

Наступною допитали Аллу Микитенко, працівницю департаменту освіти, яка входила до комісії з перевірки дитсадка перед початком навчального року.

Микитенко пояснила, що комісія проводила огляд території в серпні. Головою комісії була заступниця міського голови Ольга Усанова. Жінка не змогла точно назвати склад комісії і на питання прокурора додала, що в їхньому департаменті не було спеціаліста, який міг би професійно оцінювати стан зелених насаджень.

За її словами, члени комісії бачили, що дерева візуально зелені, однак жодних спеціальних обстежень дерев не проводили. Микитенко не знає, чи здійснював хтось інший фаховий огляд. Зауважень до території закладу вона не мала й тому підписала висновок про готовність садка.

Свідок також повідомила, що не пам’ятає офіційних звернень щодо аварійних дерев на території закладу. Після трагедії, за її словами, перевірку почали проводити і представники КП «Благоустрій Кременчука», які спеціалізуються на стані зелених насаджень.

Про саму подію Микитенко дізналася того ж дня й пригадує, що тоді дув сильний вітер.

Свідчення Ірини Друженко

Заступниця директора департаменту освіти Ірина Друженко пояснила, що її участь у роботі комісії стосувалася перевірки документації закладу — колективного договору, штатного розпису та готовності закладу працювати з 1 вересня.

Вона не була присутня під час фактичного огляду території іншими членами комісії і тому не може повідомити, як саме відбувався огляд. Друженко зазначила, що акт перевірки готує сам заклад, а члени комісії лише підписують його у разі відсутності зауважень.

Щодо дерев вона сказала, що питання їх утримання — у компетенції самого дитсадка. Інформації про аварійні дерева в неї немає.

Свідчення Олени Білаш

Свідчила на засіданні і керівниця служби забезпечення технічного нагляду департаменту освіти Олена Білаш.

Вона пояснила, що відповідала за огляд внутрішнього технічного стану закладу: приміщень, комунікацій, водопостачання та каналізації.

Білаш підкреслила, що не здійснювала огляд зелених насаджень та не знає, чи проводив його хтось інший. У межах її посадових обов’язків оцінка стану дерев не передбачена.

Підсумувавши свідчення членів комісії, можна заявити, що ніхто з представників департаменту освіти не знає, чи оглядалися дерева на території дитсадка під час перевірки закладу на готовність до нового навчального року, або якщо й оглядалися, — то не знають, хто це робив. Особисто до їхньої компетенції це не входило, і вони підписували висновок, спираючись тільки на те, що перевірили самі.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев’ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.

17 вересня суд розпочав допит свідків.