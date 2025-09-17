Верховний Суд підтвердив повернення церковного майна Православній Церкві України

Сьогодні, 13:41

Сьогодні Верховний Суд залишив в силі рішення Господарського суду Полтавської області, яким було визнано недійсним незаконний договір пожертви щодо передачі церковно-приходської школи, що належить єпархіальному управлінню. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел.

Крім того, суд також скасував державну реєстрацію цього договору.

Архімандрит отець Феодосій повідомив, що майно повернулося до релігійної організації. Він привітав із цим усіх членів релігійної громади, православних віруючих та прихожан Православної Церкви України.

Зауважимо, що цьогоріч у квітні Господарський суд у Полтаві визнав недійсним договір пожертви та скасував рішення державного реєстратора приватного нотаріуса щодо перереєстрації церковно-приходської школи у Кременчуці.

Відомо, що релігійна громада Свято-Успенської православної церкви у Кременчуці звернулася із позовом до суду щодо незаконної передачі як пожертву приміщення церковно-приходської школи благодійній організації «Благодійний фонд «Лорд».

Що передувало

У жовтні минулого року біля приміщення Свято-Успенського собору у Кременчуці відбувся конфлікт між представниками релігійної громади Православної церкви України та Української православної церкви (УПЦ-МП). Тоді представники релігійної громади ПЦУ намагалися отримати доступ до приміщень церкви.

Торік у вересні відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму.

Троїцький храм, який підпорядковувався Українській православній церкві, нині перереєстрований під Православну церкву України. Храм очолює настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій.

Громаду Свято-Успенського собору очолила Оксана Кучменко.