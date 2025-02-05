«Приватний цвинтар для своїх». У Кременчуці поховали чоловіка у дворі Свято-Успенського собору

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 2 044 Коментарів: 1

За словами жінки, чоловік, якого поховали у дворі, раніше «захищав інтереси» Української православної церкви (УПЦ), під порядкуванням якої перебувала церква

У січні цього року у дворі Свято-Успенського собору в Кременчуці поховали чоловіка. Це відбулось «з порушенням санітарних норм і Закону України», а сама земельна ділянка, де облаштований двір, не має на це відповідного цільового призначення. Про це повідомила кременчуцька активістка Ольга Пономаренко на своїй Facebook-сторінці 5 лютого.

За словами жінки, чоловік, якого поховали у дворі, раніше «захищав інтереси» Української православної церкви (УПЦ), під порядкуванням якої перебувала церква.

— Це поховання є незаконним. В акціях підтримки московської церкви беруть участь люди старшого віку. З їх слів, за створення «живого ланцюга» під дверима храму, свідчення в поліції і суді піп Богайчик пообіцяв самих відданих після їх смерті безкоштовно з почестями ховати у дворі Свято-Успенського храму. Він влаштовує на подвір'ї храму приватний цвинтар для «своїх», — написала Пономаренко.

Колишній настоятель Свято-Успенського собору Сергій Богайчик у розмові з журналістами «Кременчуцького Телеграфа» відмовився від коментарів і повісив слухавку, не дочекавшись питання.

Очільниця ставропігійної релігійної громади Свято-Успенської парафії Оксана Кучменко розповіла журналістам, що надалі планується звернення у відповідні в органи щодо розв’язання питання з незаконним похованням людини у непризначеному для цього місці. За її словами, подібні дії колишнє керівництво храму планує робити й у майбутньому, тому «це треба припиняти», наголосила Кучменко.

Конфлікт у Свято-Успенському соборі між УПЦ і ПЦУ: що відомо

У вересні 2024-го відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму.

Троїцький храм, який підпорядковувався Українській православній церкві, нині перереєстрований під Православну церкву України. Храм очолює настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій.

Громаду Свято-Успенського собору очолила Оксана Кучменко.

Як вказано в офіційній заяві Кременчуцької єпархії УПЦ, відбулася «незаконна юридична перереєстрація Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму м. Кременчук».

В єпархії також попереджали про «силовий захват цих храмів» — «ініціатором даного беззаконня являється архімандрит Феодосій (Овчарук Руслан Анатолійович), який напочатку 2023 року перейшов у ПЦУ», йдеться у повідомленні.

Духовенство наголосило, що 1 вересня у Свято-Успенському соборі та у Свято-Троїцькому храмі проходили збори, на яких священнослужителі та парафіяни даних храмів висловили «свою підтримку предстоятелю Української Православної Церкви митрополиту Онуфрію, також вказали про своє незмінне перебування у лоні Української Православної Церкви».

Додамо, що раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.

17 жовтня біля Свято-Успенського собору у Крюкові виник конфлікт між прихильниками УПЦ та ПЦУ. Представники релігійної громади ПЦУ намагаються отримати доступ до приміщень церкви після її переходу, втім екскерівництво собору від УПЦ не надавало їм цього зробити. На місці проводились слідчо-оперативні дії, собор правоохоронці опечатали.

Наприкінці грудня у соборі мало відбутись перше богослужіння українською мовою, але його скасували через ризик провокацій та протистоянь.