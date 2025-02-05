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В Україні водія вперше позбавили прав через порушення правил військового обліку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 239

 

Втім суди поки що переважно відмовляли ТЦК через несплату судового збору

В Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку.

Щонайменше ще 41 судова справа, пов’язана з обмеженням права на керування автомобілем через порушення правил військового обліку, знаходиться на розгляді у судах. Про це повідомляє Опендатабот.

Наразі у більшості випадків суди повертають справи ТЦК, і це пов’язано не лише із проблемами в оформленні позовів, а й несплатою ТЦК судового збору.

— ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах, — коментує виданню адвокатка Валентина Слободянюк.

Втім наразі вже є перший випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Варто розуміти, що обмеження у праві керування автомобілем не є нововведенням в українському законодавстві. Наприклад, такий захід впливу активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників по аліментах.

У виданні зазначають, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені — у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе. Це може бути пов’язано з планами законодавців закрити доступ до інформації про судові справи, що стосуються мобілізації. Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді та готується до другого читання.

— Дійсно, наразі у таких категоріях справ відсутні правові вимоги щодо знеособлення даних учасників справи. Такі заходи можливі лише в кримінальних справах, в закритих судових процесах та щодо судових рішень про проведення негласних слідчих дій. Тепер же обмеження доступу до Реєстру або окремих рішень у ньому відбувається з метою запобігання загрозам життю і здоров’ю суддів та учасників судового процесу. Для цього підставою можуть бути інструктивні листи СБУ, доручення уряду, звернення від командування ЗСУ, — зазначає адвокатка.

Таким чином українці можуть дізнатися, чи є проти них подібні позови, лише через судові послуги у додатку «Дія» або ж у електронному кабінеті системи «Єсуд».

Коли штраф від ТЦК може зрости удвічі та чи можна сподіватися на зменшення його розміру

Наразі в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку.

Як дізнатись про відкриття виконавчого провадження у разі накладання штрафу ТЦК — Мінюст

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що дізнатись про відкриття виконавчого провадження у разі накладання штрафу ТЦК можна в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП), не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Раніше ми писали, які штрафні санкції загрожують військовозобов’язаному, який не матиме при собі військово-облікового документа під час перевірки ТЦК.

Ми також писали, що перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП штраф суд посвідчення водія
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