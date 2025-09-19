«В пам'ять про Женю хочемо висадити алею», — рідні Євгенія Устенка про те, як змінилося їх життя після його загибелі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 484

Був справжнім патріотом своєї країни й завжди вірив у Перемогу

Повномасштабне вторгнення кременчужанин Євгеній Устенко разом із дружиною Катериною зустріли у Харкові, де жили й працювали після закінчення інституту залізничного транспорту.

З першого дня він вирішив йти захищати рідну країну. Кілька разів ходив у військкомат, проте через молодість — було лише 25 років, йому відмовляли. «Чекай ще, наразі є кому воювати…», — казали там. Але не в характері Євгенія було відступати. Він ходив у військкомат, допоки його не взяли на службу…

Мирне життя

Євгеній Устенко народився й виріс у Кременчуці. Пані Ганна згадує сина як непосидючого й веселого хлопця, який з дитинства мав жагу до знань.

— Навчався у сьомій школі, де його й сьогодні згадують із теплом. Дуже любив математику та хімію, брав участь в олімпіадах і завжди допомагав однокласникам.

Характер Євгенія формували доброта, чесність та відповідальність. Змалку він прагнув робити все самостійно і ніколи не залишався осторонь, коли комусь потрібна була допомога.

Після закінчення школи Євгеній навчався у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури, потім у Харкові в Українському державному інституті залізничного транспорту. У 2017 році зустрів майбутню дружину — Катерину.

— Ми познайомились на початку року. Женя був наполегливий, а я капризна. На побачення сходимо — посваримось. І так кілька місяців поспіль. Лише у серпні почали зустрічатись, а у грудні жити разом. З тих пір не розлучалися. Навіть друзі див3валися, як ми не втомлюємося один від одного — а нам було дуже добре удвох.

«Він став на коліно й зробив пропозицію — я зрозуміла, що його взяли …»

Катерина згадує, як зустріли початок війни:

— Ми працювали з дому, допізна. Тому початок вторгнення проспали. 24 лютого нас розбудили мами, бабусі з повідомленнями, що почалася війна. Женя одразу рішуче заявив, що піде воювати. Але я попросила почекати кілька днів — була надія, що все швидко закінчиться.

Чоловік почекав три дні й поїхав у військкомат. Протягом доби з іншими хлопцями виготовляли коктейлі Молотова, але ж через молодість його розвернули додому. Наполегливість не давала йому сидіти на місці й він знов й знов ходив проситися на службу.

— Його не брали. В Харкові ставало все гарячіше, й ми вирішили їхати до батьків у Кременчук. Тут Женя теж пішов у військкомат, але знов отримав відмову. «Я не можу сидіти, коли мої хлопці там», — казав він. І згодом добився свого.

Катерина згадує, як в один з днів чоловік пішов по справах, по поверненню вона зустріла його на вулиці.

— Ми разом прийшли додому й тут він став на коліно й зробив пропозицію. В ту мить я зрозуміла, що його взяли …

Жінка зізнається, що їй було дуже страшно, проте вона розуміла, що Євгеній не зможе інакше:

«У нас була міцна сім’я, стабільна робота, подорожі, рідні, друзі. Але він не зміг би дома сидіти. Він дуже любив Україну, хотів захищати, прикласти свою допомогу, щоб боротися за свободу».

20 травня 2022 року Євгенія Устенко мобілізували. Спочатку він служив танкістом на херсонському напрямку. Його перший бойовий виїзд припав на 30 серпня — на його день народження. Після звільнення Херсона, служив на Донеччині, а пізніше був переведений на Сумщину, де став заступником командира танкової роти.

День, коли життя зупинилось

12 листопада 2024 року Катерина досі згадує з жахом.

— Ми весь час були на зв’язку з Женею. В той ранок також здзвонилися, він сказав — по справах поїде. Це було десь о 8.30. До обіду я не переживала, лише ввечері почала панікувати….

Пані Ганна теж відчула наближення біди:

«Неочікувано серце пекти почало. З Женею не було зв’язку. Я Каті дзвонила. Вона каже, не переживайте, він у відрядження збирався…»

Але й ввечері Катерина не змогла зв’язатися з чоловіком.

— Я паніку підняла, почала всім дзвонити, але ніхто не брав слухавку. А потім мені перетелефонував його побратим і перші слова були: «Кать, ви вже знаєте про Женю?» В мене тоді все обірвалося… Дізналася, що Женя поранений й його у важкому стані повезли у лікарню. В яку — невідомо. Лише сказали — вам зателефонують…

Але ніхто не подзвонив. Всю ніч жінка шукала чоловіка по всіх лікарнях — зранку у сумському шпиталі підтвердили, що поранений Устенко в них. Катерина одразу поїхала на Сумщину, проте Євгенія там не застала — його перевели у шпиталь до Києва.

— Женя був у важкому стані. Це був приліт Каба. Уламок пробив йому руку і ліву легеню наскрізь. Його довго не могли евакуювати — обстріл продовжувався. Кілька годин він втрачав кров…

Коли Катерина 14 листопада приїхала у шпиталь, її чоловік був у комі. Наступного дня його намагалися вивести з цього стану.

— Лікарі давали надію завдяки його молодості та силі. Це був єдиний раз, коли він був в напівпритомності, тримав мене й Катю за руки, дивився й слухав нас. — згадує пані Ганна.

Але далі стан різко погіршився. Наступного дня Євгеній не зміг сам дихати. Його знов ввели в кому. Потім відмовили нирки, кишечник.

— Лікар сказав, якби привезли хоча б на годину раніше, його б можна було врятувати… Але обстріл був занадто інтенсивним й довгим. Женя після поранення навіть сам у підвал спустився, хлопці намагалися надати йому допомогу, але ж легені це таке місце, де тільки фахівець може впоратися… — каже Катерина.

Говорив «я буду вас захищати»: у Кременчуці в останню путь провели старшого лейтенанта Євгенія Устенка

Тиждень Євгеній Устенко боровся за життя. Але лікарям так і не вдалося його стабілізувати. Військовий пішов з життя 19 листопада 2024 року. З того часу для родини Євгенія життя перетворилося на «день бабака».

— Ти прокидаєшся, розумієш, що треба працювати, щось робити, знов засинаєш… Женя часто сниться. Уві сні ми розмовляємо, він часто каже, що збіг, щоб мене побачити або каже «мене відпустили, щоб я вас побачив». Після таких снів дуже важко… Ти прокидаєшся і знов свідомість переналаштовується на реальність, в якій його більше немає…

«Невже не можна поставити відеоспостереження?»

Дружина Євгенія Устенка наразі повернулася у Харків, але майже кожен місяць приїздить у Кременчук. Вона каже, що в нашому місті у порівнянні з Харковом збереженню пам’яті про загиблих приділяється більше уваги.

— Є Алея слави, є біг-борди з портретами — у Харкові такого немає… Хоча для родин це дуже важливо…

Водночас, рідні Євгенія неодноразово стикалися з болючими ситуаціями — зокрема, випадками вандалізму на Алеї слави.

— Перші були цієї весни. Я купила великий горщик з квітами й принесла на Алею. Через день його вже не було. Купила ще один — він зник потягом тижня. Принесла великі квіти — через кілька днів двох не було. Я не витримала, написала заяву в поліцію. Вони приїхали, склали протокол, але в відкритті справи відмовили, через те, що на камерах нічого не побачили. До речі такі випадки не поодинокі — їх багато!

Пані Ганна засмучена діями крадіїв й не розуміє, чого міська влада не забезпечить відеоспостереження по всій Алеї слави.

— Не можна допускати таких випадків! Це ж пам’ять, це наші діти, вони загинули ради нас, щоб ми жили. Це святе! На такі випадки всі мають реагувати: поліція, прокуратура, влада, комунальники, суспільство… Не відмовляти, не шукати відмовок, а забезпечити збереження пам’яті…

Сенс життя — збереження пам’яті

Мама та дружина кажуть, що збереження пам’яті стало сенсом їх життя. У квартирі зібрані всі речі Євгенія: часи, форма, навіть улюблені парфуми. Родина намагається створити «куточок пам’яті» — так мріяв зробити сам Женя після перемоги.

Однокласники та побратими Євгенія теж підтримують його сім’ю. Школа, де він навчався, встановила меморіальну дошку, там створено музей пам’яті загиблих випускників.

В селі Чечелеве, де пройшло дитинство Євгенія, перейменовано вулицю на честь загиблого воїна. Наразі пані Ганна й Катерина хочуть створити Алею пам’яті недалеко від будинку, де вони жили.

— Хочемо висадити 28 дерев, щоб вони росли й нагадували про нашого сина й чоловіка всім, заради кого він віддав своє життя. Женя так любив наш рідний край, так любив Україну й українців. Вірив в Перемогу й завжди казав: «Мама, ми обов’язково переможемо!»