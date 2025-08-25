Кременчуцький виконком замовляє ремонт службових машин: скільки це може коштувати

Навесні виконком вже замовляв ремонт службових машин за понад 200 тисяч гривень

Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на послуги з поточного ремонту службових машин. Очікувана вартість закупівлі — 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Як вказано у тендерній документації, виконком замовляє ремонт 23 машин. Серед них є і нові автівки виконавчого комітету:

Volkswagen 2006 Transporter

Toyota 2006 Camry

Skoda 2012 Super B

Ford 2007 Fusion

Skoda 2008 Octavia Tour

Ford 2016 Fusion

Infiniti 2014 QX60

Ford 2016 Explorer

Subaru 2014 Outback

Nissan 2013 X –TRAIL

Toyota 2015 RAV-4

Dodje 2013 Grant CARAVAN SE

Volkswagen 2016 Transporter

Volkswagen 2019 CARAVELLE

Toyota 2016 Corolla

Toyota 2013 Corolla

Mitsubishi 2014 Outlander

Dodge 2018 Journey

Volkswagen 2002 MULTIVAN

Citroen 2023 Space Tourer

Suzuki 2025 S- Cross

Toyota 2025 RAV-4

Toyota 2025 RAV-4

Серед послуг, які надаватиме переможець тендеру, вказали заміну і ремонт запчастин машин, слюсарні роботи, комплекс робіт (шиномонтаж, балансування, зняття встановлення колеса), балансування коліс тощо.

Нині триває подача тендерних пропозицій. Послуги мають надавати до кінця року.

Нагадаємо, навесні виконком замовляв ремонт службових машин за понад 200 тисяч гривень.

Закупівлі нових машин для мерії: що відомо

Цьогоріч у Кременчуці придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.

Машини придбали у компанії «Авто Крок» — офіційного дилера SUZUKI в Полтавській області.

Навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Ці машини вже передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

За словами міського голови Віталія Малецького, мерія отримала ці машини, оскільки передала частину своїх Збройним силам, зокрема, підрозділам протиповітряної оборони.

Додамо, що 27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність».