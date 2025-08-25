Кременчуцький виконком замовляє ремонт службових машин: скільки це може коштувати

ГО "Захист держави"
Маленькі стяги — велика гордість: як Кременчук відзначив День Державного Прапора
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Гроші

Кременчуцький виконком замовляє ремонт службових машин: скільки це може коштувати

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 237 Коментарів: 1

Навесні виконком вже замовляв ремонт службових машин за понад 200 тисяч гривень

Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на послуги з поточного ремонту службових машин. Очікувана вартість закупівлі — 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Як вказано у тендерній документації, виконком замовляє ремонт 23 машин. Серед них є і нові автівки виконавчого комітету:

  • Volkswagen 2006 Transporter
  • Toyota 2006 Camry
  • Skoda 2012 Super B
  • Ford 2007 Fusion
  • Skoda 2008 Octavia Tour
  • Ford 2016 Fusion
  • Infiniti 2014 QX60
  • Ford 2016 Explorer
  • Subaru 2014 Outback
  • Nissan 2013 X –TRAIL
  • Toyota 2015 RAV-4
  • Dodje 2013 Grant CARAVAN SE
  • Volkswagen 2016 Transporter
  • Volkswagen 2019 CARAVELLE
  • Toyota 2016 Corolla
  • Toyota 2013 Corolla
  • Mitsubishi 2014 Outlander
  • Dodge 2018 Journey
  • Volkswagen 2002 MULTIVAN
  • Citroen 2023 Space Tourer
  • Suzuki 2025 S- Cross
  • Toyota 2025 RAV-4
  • Toyota 2025 RAV-4

Серед послуг, які надаватиме переможець тендеру, вказали заміну і ремонт запчастин машин, слюсарні роботи, комплекс робіт (шиномонтаж, балансування, зняття встановлення колеса), балансування коліс тощо. 

Нині триває подача тендерних пропозицій. Послуги мають надавати до кінця року.

Нагадаємо, навесні виконком замовляв ремонт службових машин за понад 200 тисяч гривень.

Закупівлі нових машин для мерії: що відомо

Цьогоріч у Кременчуці придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.

 

Машини придбали у компанії «Авто Крок» — офіційного дилера SUZUKI в Полтавській області.

Навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Ці машини вже передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

За словами міського голови Віталія Малецького, мерія отримала ці машини, оскільки передала частину своїх Збройним силам, зокрема, підрозділам протиповітряної оборони. 

Додамо, що 27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність». 

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці комунальне підприємство замовляє новий легковик Renault Duster 

0
Автор: Телеграф
Теги: ремонт службові автівки мерія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 641
Andron777:
Сьогодні, 14:35

Мабуть мало "намило" фіолетове шобло бабла з купівлі, будуть доганяться на ремонтах. На весні лапшу вішали, що треба нові авто бо на ремонт старих багато грошей витрачають, а вже й нові треба ремонтувати.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх