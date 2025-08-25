Кременчуцький виконком замовляє ремонт службових машин: скільки це може коштувати

Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на послуги з поточного ремонту службових машин. Очікувана вартість закупівлі — 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Як вказано у тендерній документації, виконком замовляє ремонт 23 машин. Серед них є і нові автівки виконавчого комітету:
Серед послуг, які надаватиме переможець тендеру, вказали заміну і ремонт запчастин машин, слюсарні роботи, комплекс робіт (шиномонтаж, балансування, зняття встановлення колеса), балансування коліс тощо.
Нині триває подача тендерних пропозицій. Послуги мають надавати до кінця року.
Нагадаємо, навесні виконком замовляв ремонт службових машин за понад 200 тисяч гривень.
Цьогоріч у Кременчуці придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.
Машини придбали у компанії «Авто Крок» — офіційного дилера SUZUKI в Полтавській області.
Навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Ці машини вже передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
За словами міського голови Віталія Малецького, мерія отримала ці машини, оскільки передала частину своїх Збройним силам, зокрема, підрозділам протиповітряної оборони.
Додамо, що 27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність».
