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У Кременчуці виконком замовляє ремонт службових машин: очікувана вартість — 300 тисяч гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 243

Авто мають ремонтувати до кінця поточного року

Кременчуцький виконавчий комітет замовляє ремонт 18 службових машин. Очікувана вартість — 300 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Як вказано у тендерній документації, авто мають ремонтувати до кінця поточного року. Серед послуг, які мають надавати виконкому, — це заміна запчастин, ремонти окремих частин машини, слюсарні роботи тощо. 

Які службові авто ремонтуватимуть:

  • Volkswagen 2006 Transporter
  • Toyota 2006 Camry
  • Skoda 2012 Super B
  • Ford 2007 Fusion
  • Skoda 2008 Octavia Tour
  • Ford 2016 Fusion
  • Infiniti 2014 QX60
  • Ford 2016 EXPLORER 
  • Subaru  2014 Outback   
  • Nissan 2013 X–TRAIL
  • Toyota  2015 RAV-4
  • Dodje 2013 Grant CARAVAN SE
  • Volkswagen 2016 Transporter
  • Volkswagen 2019 CARAVELLE
  • Toyota  2016 Corolla
  • Toyota 2013 Corolla
  • Mitsubishi 2014 Outlander
  • Dodge 2018 Journey

Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, у Кременчуці комунальне телебачення може закупити бензин і дизель на понад пів мільйона гривень.

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Автор: Телеграф Джерело фото: колаж: Артем Коваленко
Теги: службові автівки виконком
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