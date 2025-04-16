У Кременчуці виконком замовляє ремонт службових машин: очікувана вартість — 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:31
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Авто мають ремонтувати до кінця поточного року
Кременчуцький виконавчий комітет замовляє ремонт 18 службових машин. Очікувана вартість — 300 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Як вказано у тендерній документації, авто мають ремонтувати до кінця поточного року. Серед послуг, які мають надавати виконкому, — це заміна запчастин, ремонти окремих частин машини, слюсарні роботи тощо.
Які службові авто ремонтуватимуть:
- Volkswagen 2006 Transporter
- Toyota 2006 Camry
- Skoda 2012 Super B
- Ford 2007 Fusion
- Skoda 2008 Octavia Tour
- Ford 2016 Fusion
- Infiniti 2014 QX60
- Ford 2016 EXPLORER
- Subaru 2014 Outback
- Nissan 2013 X–TRAIL
- Toyota 2015 RAV-4
- Dodje 2013 Grant CARAVAN SE
- Volkswagen 2016 Transporter
- Volkswagen 2019 CARAVELLE
- Toyota 2016 Corolla
- Toyota 2013 Corolla
- Mitsubishi 2014 Outlander
- Dodge 2018 Journey
Нині триває подача тендерних пропозицій.
Нагадаємо, у Кременчуці комунальне телебачення може закупити бензин і дизель на понад пів мільйона гривень.
Автор: Телеграф
Джерело фото: колаж: Артем Коваленко
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