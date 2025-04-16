У Кременчуці виконком замовляє ремонт службових машин: очікувана вартість — 300 тисяч гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 243

Авто мають ремонтувати до кінця поточного року

Кременчуцький виконавчий комітет замовляє ремонт 18 службових машин. Очікувана вартість — 300 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Як вказано у тендерній документації, авто мають ремонтувати до кінця поточного року. Серед послуг, які мають надавати виконкому, — це заміна запчастин, ремонти окремих частин машини, слюсарні роботи тощо.

Які службові авто ремонтуватимуть:

Volkswagen 2006 Transporter

Toyota 2006 Camry

Skoda 2012 Super B

Ford 2007 Fusion

Skoda 2008 Octavia Tour

Ford 2016 Fusion

Infiniti 2014 QX60

Ford 2016 EXPLORER

Subaru 2014 Outback

Nissan 2013 X–TRAIL

Toyota 2015 RAV-4

Dodje 2013 Grant CARAVAN SE

Volkswagen 2016 Transporter

Volkswagen 2019 CARAVELLE

Toyota 2016 Corolla

Toyota 2013 Corolla

Mitsubishi 2014 Outlander

Dodge 2018 Journey

Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, у Кременчуці комунальне телебачення може закупити бензин і дизель на понад пів мільйона гривень.