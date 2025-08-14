У Кременчуці комунальне підприємство замовляє новий легковик Renault Duster

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 94

Кременчуцьке комунальне підприємство «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» замовляє легкову машину Renault Duster (або еквівалент). Очікувана вартість — майже 1,2 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У характеристиці до предмета закупівлі замовник вказав, що машина має бути новою, 2025 року випуску, пасажиромісткість — не менше 5 людей. Тип двигуна — дизель.

Машина має бути з передніми та бічними подушками безпеки для водія та пасажира, мати задні та передні шторки безпеки. З комплектації машини замовник також вказав системи безпеки, кріплення для дитячих крісел, круїз-контроль, оздоблення екошкірою кермо, обігрів сидіння і скла, мультимедійну систему, додаткове тонування авто тощо.

Авто мають доставити до 20 вересня.

Нагадаємо, навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Ці машини вже передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Додамо, що 27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність».

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.