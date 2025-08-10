Привласнення державних коштів, реклама чиновників: дайджест новин за тиждень

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 238

1. Герої України з Полтавщини: Дмитро Фішер та Іван Козін

Цього тижня стало відомо, що двоє військовослужбовців із Полтавської області отримали «Золоту зірку» від Президента України. Один з них, на жаль, посмертно.

Минулої неділі у День Повітряних сил нагороду вручили дружині полковника Дмитра Фішера з Миргорода, який загинув при виконанні бойового завдання у червні 2022 року. Звання Героя України льотчику присвоїли 8 липня 2025 року.

Також «Золоту зірку» отримав старший лейтенант родом з Полтавщини, Герой України Іван Козін. Офіцер командував проривом оборони на Курщині. За час операції його підрозділ знищив понад десять одиниць російської техніки, ліквідував понад 400 окупантів і ще майже 850 — поранив.

2. Кременчуківець, підозрюваний у схемах на паливі, «засвітився» у розслідуванні про головного енергетичного митника

Журналісти видання «Схеми» під час розслідування розкішного життя голови Енергетичної митниці Анатолія Комара вийшли на зв’язок з кременчуківцем Віталієм Марченком — власником VM Groupe, холдингу, який фігурує у кримінальній справі про ухилення від сплати податків на мільярди. З’ясувалося, що VM Groupe цього року став спонсором футбольного клубу «Рокита» з однойменного села на Полтавщині, де народився Комар і який сам себе називає президентом команди. У роздягальні клубу журналісти знайшли фото Комара з Марченком — попри те, що перший запевняє, що «не знає, хто це». Подробиці читайте у матеріалі.

3. Незаконне користування надрами: розслідування правоохоронців

Нещодавно у Світловодську на Кіровоградщині, що поблизу Кременчука, представники Держекоінспекції зафіксували незаконний видобуток піску на Дніпрі. Під час перевірки екологи виявили земснаряд, який працював без жодних дозвільних документів: збитки сягнули 53 мільйони гривень.

У фокус правоохоронців потрапили і двоє керівників комунального підприємства із Лубенщини: вони упродовж кількох років незаконно видобували воду з артезіанських свердловин. Збитки сягнули майже пів мільярда гривень. Упродовж трьох років чоловіки, які у різний чс очолювали підприємство, без жодних дозволів на користування надрами чи водокористуванням видобули понад 300 тисяч кубометрів підземних вод з артезіанських свердловин. Збитки правоохоронці оцінили у понад 450 мільйонів гривень.

4. Кременчуцькі чиновники і реклама у соцмережах

У лідерах витрат на рекламу віцемерка Ольга Усанова. Від лютого 2022 року вона вклала у рекламу 3 572 $. Сума витрат на рекламу міського голови Віталія Малецького майже вдвічі менша: із 2020 року на рекламу витратив 1 343 $. А от депутат міськради Геннадій Іванян розпочав рекламну активність у 2025 році. Його сторінка витратила на рекламу 340, $ з яких 100 $ — тільки за останній тиждень. Детальніше про витрати кременчуцьких можновладців на рекламу в інтернеті — у нашому матеріалі.

5. Привласнення бюджетних коштів та махінації з фінансами: розслідування правоохоронців

Правоохоронці викрили ексчиновника Полтавської міськради за підозрою у заволодінні понад 3,6 млн грн бюджетних коштів. Відомо, що у 2020 році посадовець уклав із трьома підприємцями договори на розробку проєктної документації для ремонту доріг та внутрішньоквартальних проїздів у Полтаві. Наступного року він звільнився, але разом із підприємцями підробив акти виконаних робіт — проєкти насправді не реалізували.

Також у Полтаві очільник комунального підприємства та підрядник привласнили понад 4 мільйони гривень, які були виділені на облаштування сектору почесних поховань для військовослужбовців. Загальна сума робіт за договором — 12 мільйонів гривень. Підрядник отримав усю суму, однак, за висновками експертизи, вартість матеріалів у звітах була завищена на понад 4 мільйони гривень.

На Полтавщині правоохоронці повідомили про підозру директору товариства та фізичній особі-підприємцю у справі про заволодіння 1,8 млн грн, виділеними на реконструкцію каналізаційного колектора КП ПОР «Полтававодоканал». Відомо, що підрядник завищив обсяги та вартість виконаних робіт, унаслідок чого незаконно отримав 1,8 млн грн бюджетних коштів. Підприємець, який здійснював технічний нагляд, не запобіг правопорушенню, а допоміг його приховати, підписавши акти виконаних робіт.

Крім того, нещодавно правоохоронці викрили факт зловживання службовим становищем під час укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка. Збитки, за оцінками слідства, перевищують 10,4 мільйона гривень. Як з’ясували слідчі, матеріали не відповідали проєкту та нормативам — підрядник завищив вартість і обсяг робіт. А інженер з технагляду це не тільки не зупинив, а й підписав акти виконаних робіт.

6. Понад 2,5 тис. грн за метр кабелю: можлива переплата «Кременчукводоканалу»

Наприкінці липня комунальне підприємство «Кременчукводоканал» уклало угоду на закупівлю алюмінієвого кабелю на загальну суму понад 2,7 млн грн. Інші замовники в Україні купували той самий товар на 30–37 % дешевше. Купують кабель за схожою ціною не вперше: у квітні «Кременчукводоканал» вже замовляв той самий кабель у цієї ж фірми, тоді ціна складала 2 399 грн/м. Детальніше про сумнівну закупівлю — у нашому матеріалі.

7. Понад 40 млн грн за коригування проєкту реконструкції насосної станції

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва оголосило тендер на коригування реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17. Очікувана вартість — 40 млн 792 тисяч 378 гривень. Відомо, що у бюджет громади на 2025 рік Кременчук заклав 10 мільйонів гривень на продовження реконструкції системи.

Загальна вартість проєкту з 2013 по 2025 рік складає 89,6 млн гривень. Понад половину цієї суми покриває місцевий бюджет — це 50,9 млн гривень.

8. Квартири за кордоном та мільйонні витрати: депутатка облради Валентина Аранчій потрапила у топ порушників від НАЗК

Депутатка Полтавської обласної ради та перша проректорка Полтавського аграрного університету Валентина Аранчій потрапила у топ порушників за результатами перевірки декларацій від Національного агенства з питань запобігання корупції. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Детальніше про порушення, які аналітики виявили в декларації чиновниці — у нашому матреріалі.