По 2 531 грн за метр: «Кременчукводоканал» замовив кабель з можливою переплатою — ЗМІ

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Наприкінці липня комунальне підприємство «Кременчукводоканал» уклав угоду на закупівлю алюмінієвого кабелю на загальну суму понад 2,7 млн грн. Інші замовники в Україні купували той самий товар на 30–37 % дешевше. Про це пише видання «Наші Гроші» 4 серпня.

Кременчуцьке підприємство закупило 1 073 м трижильного броньованого алюмінієвого кабелю АСБл 10 3×95 виробництва харківського ПАТ «Завод Південкабель» по 2 531 грн/м. Товар оплачуватимуть протягом цілих 90 робочих днів після його поставки.

Джерело: nashigroshi.org

Поставку здійснить кременчуцька фірма «Інком Енерго Монтаж», яка була єдиною учасницею тендеру, пише видання з посиланням на інформацію з системи публічних закупівель Prozorro.

У липневому прайсі великого постачальника кабелів «УкрПровод» цей товар пропонували по 1 724 грн/м. Це на 32 % дешевше, ніж у кременчуцькому тендері.

Ще дешевше купували інші:

Зазначено, що у квітні «Кременчукводоканал» вже замовляло той самий кабель у цієї ж фірми, тоді ціна складала 2 399 грн/м, оплата — через 45 днів.

За даними YouControl, ТОВ «Інком Енерго Монтаж» зареєстрували у 2020 році в Кременчуці. Нині керівником і засновником є Ілля Пащенко, до нього був Артем Полтавець. За даними Clarity Project, зв’язки фірми через старі контакти колишнього власника (пошта) ведуть до кременчуцької компанії «Кремелектро».

Втім навіть зі зміною керівництва в «Інком Енерго Монтаж», ймовірно, що фірма все ще залишається пов’язаною з «Кремелектро». Адже за номером фірми у сервісі Getcontact підтягуються теги «Кремелектро», «Ілля Кремелектро» тощо.

Як вказують в аналітичних системах YouControl та ClarityProject, «Кремелектро» керує Юрік Саркісян та Євгеній Бурлака. Як раніше писало видання «Медіадоказ», із 2016 року компанія постачала місцевим комунальним підприємствам здебільшого матеріали та електротовари, а з 2023 року почала активно виконувати ремонтні роботи і навіть виготовляти проєктно-кошторисну документацію.