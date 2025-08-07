Президент вручив «Золоту Зірку» Герою України з Полтавщини Івану Козіну

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 145

Президент України вручив орден «Золота Зірка» Герою України Івану Козіну — старшому лейтенанту родом із Полтавщини. Про це учора, 6 серпня, повідомили в Офісі Президента України.

Рік тому, 6 серпня 2024 року підрозділ під командуванням Івана Козіна прорвав передній край оборони в Курській області, знищив укріплення противника та забезпечив просування українських сил углиб території РФ. За час операції військові знищили понад десять одиниць російської техніки, ліквідували понад 400 окупантів і ще майже 850 — поранили.

Пізніше, вже як командир штурмового батальйону, офіцер спланував і організував успішний штурм Ольгівки, врахувавши розвіддані, мінні загородження та рельєф. У жовтні його рота відбила масований наступ біля Новоіванівки, здійснила прорив і захопила ключову висоту, перекривши ворогу логістичні шляхи.

Іван Козін нині служить у 225-му окремому штурмовому полку. Президент зустрівся з ним та іншими бійцями у пункті управління підрозділу на Сумщині.

Нагадаємо, цьогоріч у березні старший лейтенант Іван Козін з позивним «Котельва» вперше в історії Збройних сил України разом із Хрестом бойових заслуг отримав Срібну дубову гілку.