Надзвичайні новини

На Полтавщині підозрюють двох осіб у заволодінні 1,8 млн грн на реконструкції колектора

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 150

 Слідчі встановили, що підрядник завищив обсяги робіт, а технагляд допоміг приховати порушення

Правоохоронці Полтавщини повідомили про підозру директору товариства та фізичній особі-підприємцю у справі про заволодіння 1,8 млн грн, виділеними на реконструкцію каналізаційного колектора КП ПОР «Полтававодоканал». Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, комунальне підприємство провело тендер на проведення будівельних робіт та уклало договір із фірмою, що спеціалізується на будівельно-монтажних роботах. Підрядник завищив обсяги та вартість виконаних робіт, унаслідок чого незаконно отримав 1,8 млн грн бюджетних коштів. Підприємець, який здійснював технічний нагляд, не запобіг правопорушенню, а допоміг його приховати, підписавши акти виконаних робіт.

Директору повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Підприємцю — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ — пособництво у вчиненні цього злочину.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили зловживання під час укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка. Збитки, за оцінками слідства, перевищують 10,4 мільйона гривень.

Автор: Руслана Горгола
колектор водоканал зловживання прокуратура Полтавщини
