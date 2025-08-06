Колишнього чиновника Полтавської міськради судитимуть за привласнення 3,6 млн грн

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 8

Разом із трьома підприємцями він підробив документи на ремонт доріг, яких не було

Полтавську громаду могли обікрасти на понад 3,6 млн грн — про це повідомили в обласній прокуратурі. Обвинувальний акт щодо колишнього керівника управління виконавчого комітету Полтавської міськради вже скерували до суду.

За даними слідства, у 2020 році чиновник уклав із трьома підприємцями договори на розробку проєктної документації для ремонту доріг та внутрішньоквартальних проїздів у Полтаві. Наступного року він звільнився, але разом із підприємцями підробив акти виконаних робіт — проєкти насправді не реалізували.

Підприємці з фіктивними документами зверталися до суду й отримували виплати з міського бюджету. Загальна сума збитків — понад 3,6 млн грн.

Ексчиновнику інкримінують службове підроблення та співучасть у заволодінні бюджетними коштами (ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 ККУ). Двох підприємців також судять за підроблення та привласнення бюджетних коштів, ще один — у розшуку.

Справу розслідували слідчі поліції Полтавщини та СБУ.

Нагадаємо, що з початку року на Полтавщині відновили майже 725 тисяч кв. м. доріг.