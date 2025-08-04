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З початку року на Полтавщині відновили майже 725 тисяч кв. м. доріг

Вчора, 16:29 Переглядів: 136 Коментарів: 1

 З початку року на Полтавщині відновили майже 725 тисяч квадратних метрів доріг

Упродовж минулого тижня на Полтавщині відновили 27,9 тис. м² дорожнього покриття місцевих автошляхів та 14,5 тис. м² доріг державного значення. Загалом з початку року — 724,7 тис. м². Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, на цьому тижні роботи проводитимуть у Глобинській, Омельницькій, Новосанжарській, Новоселівській, Великобудищанській, Лохвицькій, Чорнухинській, Лубенській, Пирятинській, Миргородській, Великорублівській, Драбинівській, Комишнянській, Хорольській, Великосорочинській, Зіньківській й Терешківській громадах.

Дорожнє покриття оновлюють на умовах співфінансування з обласного та місцевого бюджетів.

 

Також фахівці працювали на ділянках державних автошляхів:

  • Н-12 Суми — Полтава;
  • Н-31 Дніпро — Решетилівка;
  • Р-67 Чернігів — Пирятин;
  • Т-17-06 Гадяч — Опішня.
 — Тримаємо темп ремонтних робіт на дорогах державного та місцевого значення… Крок за кроком працюємо над якістю доріг в області, - написав Володимир Когут у своєму телеграм-каналі.

 

Нагадаємо, 7 липня ми повідомляли про відновлення покриття на державних автошляхах Н-12 Суми — Полтава, Р-10 Черкаси — Кременчук та Р-60 Кролевець — Пирятин.

Раніше ми писали, що в червні на Полтавщині ремонтували автошляхи Хорол — Кременчук та Полтава — Олександрія

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА ремонт доріг
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Коментарі: 1

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Andron777:
Вчора, 20:03

Відновили... Літо ще не закінчилось, а на трасі Кременчук - Хорол вже з'явились ями. Ось так відновлюють. 


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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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