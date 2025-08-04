Зенітний ракетний полк із Полтавщини президент нагородив відзнакою «За мужність та відвагу»

Вчора, 16:01 Переглядів: 186

За час служби підрозділ знищив понад 55 повітряних цілей противника

Учора, 3 серпня, у День Повітряних Сил ЗСУ Президент Володимир Зеленський відзначив 225-й зенітний ракетний полк почесною відзнакою «За мужність та відвагу». Указ про нагороду оприлюднили на сайті глави держави.

Відомо, що 225-й зенітний ракетний полк базується на Полтавщині та входить до складу повітряного командування «Схід». Формування створили 25 жовтня 2022 року. За час служби підрозділ знищив понад 55 повітряних цілей противника, зокрема 2 літаки, 6 гелікоптерів, крилаті ракети та десятки безпілотників.

Нагадаємо, торік у День Повітряних Сил Президент вручив цьому військовому підрозділу бойовий прапор.