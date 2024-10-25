25 жовтня другу річницю з дня створення відзначає 225-ий зенітний ракетний полк ЗСУ, повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Цьогоріч у День Повітряних Сил Президент України Володимир Зеленський урочисто вручив бойовий прапор військовому підрозділу.

Нагадаємо, історія зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід» розпочалася у 2022 році. Уже за рік, до першої річниці, полк знищив понад 50 повітряних цілей: з них 2 літаки та 6 гелікоптерів, крилаті ракети та десятки безпілотних літальних апаратів різного типу.