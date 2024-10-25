«Буде тобі, враже, так, як відьма скаже» — в Кременчуці показали моновиставу про херсонську окупацію

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 221

Кременчуцьким шанувальникам показали моновиставу про херсонську окупацію «Буде тобі, враже, так, як відьма скаже» за пʼєсою херсонської письменниці Олени Маляренко «Протитанкова відьма».

Спектакль пройшов на головній сцені міського палацу культури. Глядачі під час вистави перебували не в залі, а на самій сцені, поруч з артисткою, розмістившись в кріслах, що стояли поруч півколом.

Серед присутніх були не лише кременчужани, але й переселенці з Херсона, які наразі мешкають у нашому місті. Для них було дуже важливо не тільки подивитися виставу, але й поспілкуватися із земляками.

Всіх, хто прийшов на виставу, привітав режисер-постановник театру Сергій Павлюк. Він розповів, що в основі сюжету — історія жінки, яка пережила окупацію Херсона російськими військовими, зустріла звільнення міста, втратила все після підриву Каховської ГЕС, та при цьому не зламалась. Вона навпаки, ще активніше почала боротися за своє щасливе майбутнє.

Вона радіє «виходам» і нітрохи не лякається «прильотів». Після всього пережитого з жартом дивиться на світ та даремно не каламутить воду... в прямому і переносному сенсі цих слів.

Історія показана через розмову головної героїні, що знаходиться в Херсоні, зі своєю кумою, яка перебуваю за кордоном у своїх дітей.

Роль жінки зіграла народна артистка України неперевершена Олена Галл-Савальська.

Кременчужанам сподобався спектакль — про це свідчили оплески й крики браво.

По завершенню постанови на сцену вийшов директор МПК Сергій Ситник. Він повідомив, що співпрацівники німецького театру Лінденхоф вирішили підтримати херсонців та перерахували на рахунок херсонського театру 2000 євро.