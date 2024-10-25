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На війні загинув військовий з Кременчуччини Микола Куліш, який два роки вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 065

 

Кременчуччина втратила захисника України Миколу Куліша. Військовий загинув на початку повномасштабної російсько-української війни — 26 березня 2022 року у Донецькій області. Про це повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа. 

Куліш Микола Миколайович народився 17 лютого 1976 року у селі Негровець Міжгірського району Закарпатської області у великій родині, де було 7 дітей.

Після закінчення 9 класів місцевої школи переїхав до Кіровоградської області, де проживав брат, тут навчається на тракториста. У 1998 році працює в ПСП «Броварки» трактористом, в селі Петрашівка зустрів майбутню дружину Світлану, одружилися, а у 1999 році народився син Ярослав.

Микола працював трактористом та охоронцем в місцевих підприємствах.

У 2014 році призваний до лав ЗСУ, воював в 92 бригаді, 58 ОМБР в Луганській області мав осколкові поранення та контузію. Після демобілізації працював трактористом в ТОВ «Рост Агро».

26 лютого 2022 року прибув у військомат, щоб захищати Україну, 27 лютого повернули з Полтавського військкомату додому. 5 березня після оббивання порогів ТЦК СП був мобілізований у 54 механізовану бригаду, був стрільцем снайпером.

Після 22 березня не виходив на зв’язок. Вважався безвісти зниклим. Родина чекала і надіялася, але за результатами ДНК смерть воїна підтвердилася. Загинув 26 березня 2022 року поблизу міста Мар‘їнка Донецької області.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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