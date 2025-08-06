Поїде на гарячий напрямок: громада Кременчуцького району передала одному із підрозділів автомобіль

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 78

Автомобіль для військових придбали за допомогою волонтерів та привезли з Литви

Громада Кременчуцького району передала іще один автомобіль на потреби військовослужбовців. До передачі ключів від машини представникові одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на одному з найгарячіших підрозділів долучилися очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко, позаштатний радник начальника Кременчуцької РВА, голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник та голова волонтерської організації «Небайдужі з Кременя» Дмитро Кавунник.

Як розповів Олександр Аленін, придбати машину вдалося завдяки литовським партнерам: вибирали такий автомобіль, який був би на ходу, і його не довелося відразу ремонтувати.

— Цей підрозділ — справжні козаки, противник їх як вогню боїться. Тому машина їм вкрай необхідна для виконання бойових завдань, — додав Аленін.

Військовослужбовець Сергій подякував усій громаді Кременчуцького району за таку підтримку і запевнив, що ця машина точно попрацює задля наближення перемоги.

Нагадаємо, кілька років тому ми писали про те, як пенсіонер із Кременчуччини передав авто на один з гарячих напрямків фронту.